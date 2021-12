Gary Kirsten explique comment il réparerait le cricket anglais avec l’aide d’Alastair Cook après l’émission d’horreur Ashes alors que la BCE recherche le remplacement de Chris Silverwood

Gary Kirsten s’est proposé pour le poste d’entraîneur-chef de l’Angleterre et a présenté son plan pour révolutionner le cricket anglais au milieu du cauchemar national Ashes.

Chris Silverwood devrait être remplacé en tant que leader des équipes de ballon rouge et blanc d’Angleterre après les deux derniers tests en Australie, la série ayant déjà été perdue après trois défaites humiliantes.

.

L’hiver a été misérable pour Silverwood et Root

Il achève la pire année de l’histoire de l’Angleterre dans le test de cricket et la BCE commencera bientôt sa recherche d’un nouvel entraîneur, qui sera chargé de reconstruire l’équipe des ballons rouges et de restaurer sa réputation meurtrie.

L’ancienne sélectionneuse de l’Inde et de l’Afrique du Sud, Kirsten, a postulé pour le poste en 2019, mais a été négligée au profit de Silverwood.

S’exprimant sur le podcast collectif de cricket de talkSPORT, l’homme de 54 ans insiste sur le fait que le rôle serait toujours un » honneur « .

Dans un aperçu détaillé de sa vision, Kirsten a révélé son intention de recruter Alastair Cook, mais insiste sur le fait qu’il ne serait intéressé que par le travail en tant que spécialiste des tests.

Il a déclaré: « Le travail en Angleterre est toujours une considération car c’est un immense honneur.

.

Kirsten pense qu’il a ce dont l’Angleterre a besoin

« J’ai fait ce voyage deux fois maintenant [when England recruited for the role in 2015 and 2019] et j’ai toujours dit clairement que je ne m’engagerais jamais à faire tous les formats.

Kirsten a ajouté : « La première conversation que j’aurais avec les pouvoirs en place est la suivante : assurez-vous d’avoir cinq ou six personnes dans la salle qui sont les meilleurs experts en match test que vous pourriez avoir en cricket anglais.

« Donc, pour moi, le numéro un qui se démarque serait Alastair Cook. Il devrait être dans la salle pour discuter de la suite du match au niveau du test-match en Angleterre.

« Il est important de noter que ces meilleurs esprits de cricket doivent se mettre d’accord sur une équipe des six meilleurs frappeurs où tout le monde convient que techniquement ce sont les meilleurs joueurs du pays, et ensuite vous pouvez aller de l’avant. »

. – .

Cook a pris sa retraite en tant que meilleur buteur de tous les temps d’Angleterre dans le test de cricket en 2019

Il a poursuivi : « J’ai indiqué à plusieurs reprises maintenant – et pas seulement avec l’Angleterre mais partout dans le monde – que vous devez créer des entraîneurs spécialisés dans différents formats.

«Certains des gars qui sont impliqués dans la franchise T20 de cricket ont fait des centaines de matchs en tant qu’entraîneurs – ils ont beaucoup plus d’expérience que n’importe quel entraîneur international. Le temps est venu pour les entraîneurs spécialisés. Et évidemment, Covid étant un tel défi pour les joueurs et les entraîneurs qui parcourent le monde, cela le met encore plus en évidence. »

Kirsten a également révélé son intention de rendre l’Angleterre plus agressive avec la batte, insistant sur le fait que l’équipe actuelle est trop concentrée sur la « survivre ».

.

Kirsten a travaillé comme entraîneur chez Welsh Fire in the Hundred l’été dernier

« J’ai été fasciné par le bâton en Angleterre », a-t-il déclaré. « Joe Root est un joueur de cricket de test incroyable qui se démarque. Mais cela m’épate que l’on puisse penser que frapper à deux points et un devant serait une voie à suivre dans le cricket de test-match. Ce n’est pas. Vous êtes découvert très rapidement parce que vous ne pouvez pas passer autant de temps dans le pli avec le jeu qui n’avance pas.

«Une stratégie de survie n’est pas une stratégie dans le test-match de cricket. Et parfois, il est intéressant de comprendre que les gars qui ont la technique pour faire avancer le jeu sont ceux qui nous passionnent.

Il a ajouté : « J’ai eu la chance d’avoir un court passage au Hundred et de comprendre un peu plus le cricket anglais. Il y a de quoi être encouragé et impressionné. J’ai demandé à un certain nombre d’entraîneurs de comté et de joueurs seniors quels seraient leurs six meilleurs dans leur alignement de combat pour l’équipe Test, et je n’ai jamais eu la même réponse. Pour moi, c’est un drapeau rouge. Pour chaque grande équipe de test, vous avez un top six sécurisé. Vous devriez connaître votre top six.

Kirsten a poursuivi: «Le test de match au bâton est une excellente technique. pas sur une technique de fortune, mais sur la capacité de gérer les meilleurs quilleurs du monde. C’est ce qui fait un excellent batteur d’essai. Les guichets sont importants, mais vos six meilleurs met en place des jeux.

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients un pari gratuit de 5 £ sur HUIT matchs de Premier League lorsque vous placez un pari de 10 £

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £/$/€ avec le code promotionnel • Mise minimum de 10 £/$/€ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits sont crédités lors du règlement du pari éligible et expirent après 7 jours • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment. retrait, méthodes de paiement et restrictions de pays et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org