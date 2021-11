Gary Lineker accueillera un deuxième réfugié dans son propre foyer

Gary Lineker finalise les formalités administratives pour accueillir un deuxième réfugié chez lui (Photo : Samir Hussein/WireImage)

Gary Lineker a révélé qu’il accueillait un deuxième réfugié pour vivre temporairement avec lui après avoir eu une » merveilleuse expérience » avec le premier qu’il a aidé.

L’hôte de Match Of The Day, 60 ans, a accueilli un étudiant pakistanais chez lui à Surrey l’année dernière et s’est engagé à aider un autre réfugié cette année.

Il a déclaré au Sun: « Le truc des réfugiés, je ne pourrai jamais comprendre qu’on m’attaque pour vouloir aider les gens qui sont bombardés, qui risquent leur vie en sautant sur des canots parce qu’ils sont tellement désespérés.

« Comment quelqu’un peut-il manquer totalement d’empathie pour les personnes dans les circonstances les plus difficiles ? »

Gary a révélé: « J’étais censé en prendre un autre il y a quelques semaines, mais j’attends juste les papiers. Il ne s’agissait pas d’un événement ponctuel comme l’était la perception du public.

‘C’est authentique. J’en ai beaucoup profité, et c’était juste une expérience merveilleuse.

Gary a vécu une « merveilleuse expérience » en logeant un étudiant pakistanais l’année dernière (Photo : Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock)

Il a révélé l’année dernière qu’il était heureux d’accueillir quelqu’un dans le besoin dans sa maison de Surrey de 4 millions de livres sterling maintenant que ses enfants ont tous grandi et qu’il a l’espace pour le faire.

Gary a déclaré au Mirror en septembre 2020: » J’ai eu tellement de liens avec les réfugiés au cours des deux dernières années.

« J’ai rencontré des dizaines de jeunes réfugiés grâce à des programmes de football et ce sont vraiment des enfants adorables et ils apprécient toute aide qu’ils peuvent obtenir. »

Il a ajouté: « Mes enfants ont tous grandi, j’ai donc beaucoup de place, donc si je peux aider temporairement, je suis plus qu’heureux de le faire. Pourquoi pas?

«Je suis habitué aux jeunes hommes dans ma maison, j’ai quatre gars dans la vingtaine et croyez-moi, je suis sûr qu’ils se comporteront mieux que moi. Ensanglantés de salauds, n’est-ce pas ? »

La volonté de Gary d’aider en acceptant un réfugié dans sa propre maison est venue après avoir été témoin du sort de ceux qui avaient fait des traversées dangereuses sur des canots pneumatiques, dans lesquels beaucoup sont morts ces dernières années.

