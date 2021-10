Photo de Catherine Ivill/.

Gary Lineker et Martin Keown ont déclaré qu’ils étaient « perplexes » qu’Alexandre Lacazette ne commence plus pour Arsenal, comme ils l’ont dit Match du jour.

Vendredi soir, Lacazette a entamé son premier match de Premier League de la saison, alors qu’Arsenal battait Aston Villa 3-1 à domicile.

Après le but de Lacazette lundi dernier contre Crystal Palace, il a obtenu ce départ quelques jours plus tard contre Villa et a produit un affichage de qualité supérieure.

Mikel Arteta a choisi de choisir Pierre-Emerick Aubameyang en tête, Lacazette, qui est dans la dernière année de son contrat, devant réchauffer le banc ces dernières semaines.

L’ancien Gunners Keown a partagé que Lacazette est quelqu’un qu’Aubameyang « aime » avoir dans le XI et un joueur que les jeunes apprécient également.

« Lacazette a pris un départ », a déclaré Lineker. « C’est un joueur, je suis toujours un peu déconcerté qu’il ne joue pas plus en fait. »

Keown a répondu : « Moi aussi. Les jeunes joueurs l’apprécient beaucoup. Il a joué à l’avant, dans le match de vendredi soir, et il a été une révélation à ce poste parce qu’il a très bien poussé hors de possession.

« Ensuite, il s’est extrêmement bien lié. Je pense qu’Aubmameyang aime aussi l’avoir dans l’équipe. C’est un joueur affamé.

« En possession, où il s’associe très bien, notamment avec Aubameyang. Arsenal avait l’air beaucoup plus efficace avec lui là-dedans. Il a une bonne vision. Bonne technique. Mature. Et ils ont besoin de ce genre de joueurs. Je pense qu’il devrait jouer plus.

Il sera intéressant de voir comment les choses se dérouleront pour Lacazette ce trimestre, car les signes ne suggèrent pas qu’il signera un nouveau contrat.

Le Français peut quitter les Emirats gratuitement l’été prochain, mais Arteta remettra-t-il au joueur de 47 millions de livres sterling (BBC Sport), qui aura 31 ans en mai prochain, un nouvel accord?

S’il fait des performances, certains fans se demanderont pourquoi pas, mais cette zone avant a besoin d’être rafraîchie.

Avec ou sans Lacazette, les Gunners doivent signer un jeune avant-centre qui peut mener la ligne dans les années à venir, car les autres jeunes canons, comme Ben White, Gabriel, Emile Smith Rowe, Aaron Ramsdale et Bukayo Saka, ont prouvé que descendre cette route fonctionne… eh bien, jusqu’à présent.

