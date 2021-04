Gary Lineker exhorte Barcelone à prouver qu’ils sont “ Mes que un Club ”

L’ancien attaquant de Barcelone, Gary Lineker, a exhorté les Catalans à réfléchir à nouveau lorsqu’il s’agit de rejoindre la nouvelle Super Ligue européenne controversée.

Dani Alves s’est déjà prononcé contre la nouvelle ligue et Lineker a ajouté ses réflexions sur le plan qui a déjà été largement condamné.

Voici ce qu’il a publié sur Twitter mardi:

Allez @FCBarcelona, ​​tu es tellement mieux que ça. Ce n’est pas ce que vous faites. Vous êtes Més Que Un Club. Prouvez que c’est toujours vrai. – Gary Lineker (@GaryLineker) 20 avril 2021

Le président de la Liga, Javier Tebas, a également eu son mot à dire et est, comme on pouvait s’y attendre, furieux à l’idée que Barcelone, le Real Madrid et l’Atletico Madrid fassent partie de la ligue séparatiste.

Tebas a riposté à Florentino Perez qui a déclaré hier soir dans une interview que «nous cherchons à sauver le football» avec la Super League européenne.

«J’ai déjà dit l’an dernier que Florentino Peréz était très désemparé, maintenant il est perdu. Ni le football n’est ruiné comme il le dit, ni la Super League, qui est l’un des problèmes, ne peut être une solution. Ce serait la mort du football. Source | Carrusel Deportivo

Pendant ce temps, des rapports au Royaume-Uni suggèrent que certaines équipes commencent peut-être à avoir froid aux yeux sur l’ensemble du plan et pensent qu’elles sont «suspendues pour sécher», selon Sky Sports. Une source aurait déclaré: «Ce n’est pas pour cela que nous nous sommes inscrits.»