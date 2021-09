Gary Lineker explique la théorie derrière le transfert estival raté de Harry Kane

in

Gary Lineker a révélé pourquoi il pensait que le transfert proposé de Harry Kane à Manchester City n’avait pas eu lieu cet été.

Kane a pris son avenir en main à la fin de la saison dernière après une interview avec Gary Neville.

Des suggestions avaient émergé selon lesquelles le joueur de 28 ans chercherait à quitter les Spurs après l’Euro 2020. Ces rumeurs ont été corroborées par Kane lui-même qui a admis sur Gary Neville. Le podcast Chevauchement sa carrière était à la croisée des chemins.

Kane dit : « Je pense que oui. Je pense que c’est définitivement une conversation à avoir avec le club.

“Oui, je veux jouer dans les plus grands matchs, les plus grands moments… J’espère que nous pourrons avoir cette conversation.

“Je suis sûr que [Daniel Levy] voudra établir le plan de l’endroit où il le voit. Mais en fin de compte, cela dépendra de moi et de ce que je ressens et de ce qui sera le mieux pour moi et ma carrière à ce moment-là. »

Kane a mené des négociations avec Levy, mais la position publique du club a toujours été que l’attaquant ne serait pas autorisé à partir.

Ville d’homme aurait offert 100 millions de livres sterling pour la signature de l’attaquant, mais Tottenham le chef Levy a tenu bon. Son prix demandé était de 160 millions de livres sterling, mettant Kane hors de portée de la plupart des clubs.

Il est entendu que Kane faisait pression pour déménager à City, mais un transfert ne s’est jamais concrétisé. Et Kane a ensuite publié une déclaration sur Twitter le mois dernier affirmant qu’il sera “rester aux Spurs cet été”.

Et l’ancien attaquant des Spurs et présentateur de télévision Gary Lineker pense qu’il sait pourquoi.

S’adressant à Football Daily, Lineker a déclaré: «Je n’ai pas de boule de cristal, mais cela semblait être cet été ou jamais.

« Qui sait ce qui va se passer ? Qui sait ce qui s’est passé à huis clos ?

“Mais nous savons que Harry est un grand professionnel, il aime Tottenham et il donnera tout parce que c’est un bon pro et il continuera à marquer des buts où que ce soit.

« Les circonstances peuvent changer »

« Les circonstances peuvent changer, qui sait, dans quelques années, il pourrait être ailleurs.

“Je sais ce que c’est et combien il est difficile de quitter le club que vous avez soutenu quand vous étiez enfant, j’ai grandi à Leicester quand j’ai commencé à jouer au football, puis j’ai joué pour le club et c’était difficile de partir.

“En fait, j’ai vu mon contrat se terminer délibérément car je sentais qu’il y avait une étape où je pourrais avoir besoin de passer à autre chose. Je ne voulais pas quitter un contrat avec Leicester alors je l’ai laissé s’écouler, puis je suis allé à Everton.

«Je sentais juste que j’avais besoin de progresser dans ma carrière. Et je pense que Harry traversait ça, mais je ne pense tout simplement pas qu’il était assez fort dans sa conviction contre Tottenham pour le faire. Mais qui sait à l’avenir.“

Kane reste sous contrat chez Spurs jusqu’en 2024 après avoir signé une prolongation de six ans en 2018. Reste à savoir s’il cherchera ou non à signer un nouvel accord. Mais ses commentaires, via Twitter, suggèrent qu’il pourrait à nouveau envisager sérieusement son avenir l’été prochain.

