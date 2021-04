Gary Lineker: Les Britanniques font rage contre Lineker alors qu’il dit MERCI aux jeunes d’avoir renoncé à une année de vie | UK | Nouvelles

Au cours de la dernière année de la pandémie de Covid, les Britanniques ont passé une grande partie de ce temps sous des règles de verrouillage strictes, les directives du gouvernement obligeant des dizaines de millions de personnes à rester chez elles dans la lutte contre l’augmentation des infections à coronavirus. Les écoles ont été fermées, ce qui signifie que les écoliers ont dû rester à l’écart de leurs amis les plus proches et participer à l’apprentissage à domicile, les examens dans tous les domaines étant reportés et annulés. Des milliers de magasins, pubs, restaurants et salles de sport ont fermé, tandis que les grands concerts de musique ont été annulés et les sports de plein air interdits.

Les personnes âgées ont également été confrontées à des circonstances similaires pendant le confinement, certaines étant confinées dans des maisons de soins et protégées pendant plusieurs mois en raison de conditions médicales préexistantes.

L’ancien footballeur et présentateur du Match du jour de la BBC, Gary Lineker, a tweeté à ses 7,8 millions de followers: «La grande majorité des jeunes ont été incroyablement diligents pendant la pandémie.

«Ils ont sacrifié un an de ce qui devrait être le moment de leur vie pour que les personnes âgées et vulnérables aient une chance de vivre une année supplémentaire ou plus de leur vie.

« Nous devrions les remercier. »

Mais ces commentaires ont déclenché une réaction furieuse de la part des lecteurs d’Express.co.uk, une personne réagissant à notre histoire initiale qui fait rage: «Lineker est tellement déconnecté de l’opinion publique que cela devient embarrassant.

« Il devrait se concentrer sur la vente à des jeunes qui n’achètent pas de licences de télévision ou qui ont beaucoup de revenus disponibles. »

Un deuxième lecteur d’Express.co.uk a fulminé: « Lineker devrait fermer son piège.

« Ce sont les jeunes qui devraient remercier les anciens, en particulier la génération de la Seconde Guerre mondiale. »

Plus de la moitié de la population britannique reçoit maintenant le vaccin et le pays est sur le point de vacciner chaque adulte d’ici la fin du mois de juillet.

La sortie du confinement a commencé le 8 mars, lorsque tous les jeunes ont commencé à retourner dans les écoles et les collèges, tandis que la semaine dernière, les gens ont été autorisés à rencontrer jusqu’à six personnes, ou deux ménages, à l’extérieur.

Lundi prochain, les commerces de détail non essentiels, les coiffeurs, les salons de manucure, les gymnases et les piscines rouvriront, avec un service de table autorisé dans les jardins à bière et des tables en plein air dans les restaurants pour des groupes de six ou deux ménages.

Le 17 mai verra la règle des six levée à l’extérieur, avec des rassemblements pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes, tandis que le mélange à l’intérieur sera autorisé pour un maximum de six personnes ou deux ménages.

Les cinémas, les restaurants intérieurs et les hôtels rouvriront, tandis que des milliers de spectateurs seront autorisés à assister à des événements et des spectacles sportifs en plein air.

Le 21 juin est une date clé car toutes les limites légales sur les contacts sociaux prendront fin, avec des restrictions également levées sur les spectacles ou les sites sportifs.