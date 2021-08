Gary Lineker pense que Chelsea est désormais une “possibilité” pour le joueur que Manchester City voudrait également

in

Photo de David Ramos/.

Gary Lineker a suggéré sur Twitter que Chelsea de Thomas Tuchel pourrait désormais rejoindre Manchester City de Pep Guardiola dans la course à Lionel Messi.

L’ancien attaquant de Tottenham Hotspur et de Barcelone pense que City ou le Paris Saint-Germain sont la destination la plus probable pour Messi.

L’expert du match du jour a ajouté que Chelsea était “la seule autre possibilité” pour l’attaquant international argentin de 34 ans.

Barcelone a annoncé hier soir sur son site officiel que Messi quittait le club.

L’Argentin est désormais agent libre.

Le Sun a rapporté que City, champion de Premier League, s’intéresse à la superstar argentine.

Le PSG est déjà en pourparlers, selon Sky Sports.

C’est la seule autre possibilité. – Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) 5 août 2021

FAYEZ NURELDINE/. via .

Lionel Messi en Premier League ?

City et Chelsea sont des clubs riches, et ils seraient attrayants et attrayants pour Messi.

Les Citizens ont remporté le titre de Premier League la saison dernière, tandis que Chelsea a remporté la Ligue des champions.

Messi aurait gagné 45 millions d’euros (38,23 millions de livres sterling) par an à Barcelone.

Photo de Matt McNulty – Manchester City/Manchester City FC via .

Maintenant, c’est beaucoup d’argent pour payer un joueur en un an, mais pour Messi, City ou Chelsea pourraient penser que cela en vaut la peine.

City pourrait également avoir un avantage à cause de Pep Guardiola.

Guardiola a travaillé avec Messi à Barcelone, et la Copa America 2021 pourrait être tentée de le retrouver.

