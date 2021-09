Gary Lineker réagit au drame tardif de Leeds contre West Ham à Elland Road

in

Gary Lineker s’est rendu sur Twitter pour donner sa réaction à la défaite de Leeds United de Marcelo Bielsa contre West Ham United de David Moyes à Elland Road en Premier League aujourd’hui.

Leeds a subi une défaite 2-1 aux mains de West Ham à domicile en Premier League cet après-midi.

Le club du West Yorkshire a pris l’avantage à la 19e minute grâce à l’ailier brésilien Raphinha.

Un but contre son camp de Junior Firpo au milieu de la seconde mi-temps a permis aux Hammers de rétablir la parité.

Puis à la 90e minute, l’attaquant de West Ham Michail Antonio a marqué le but vainqueur.

L’ancien attaquant de Tottenham Hotspur Lineker suivait le match et il a félicité Antonio pour son but tardif.

Il l’a encore fait avec @Michailantonio avec un gagnant tardif. Quel attaquant il est devenu. ?? – Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) 25 septembre 2021

Antonio est devenu un superbe attaquant et marque actuellement les buts pour le plaisir de West Ham.

L’international jamaïcain n’est pas un attaquant «naturel» et jouait comme ailier et arrière droit il n’y a pas si longtemps.

Cependant, le n ° 9 de West Ham est un bon attaquant maintenant.

Antonio a marqué cinq buts et donné trois passes décisives en cinq matches de Premier League et a marqué un but en un match de Ligue Europa pour les Hammers jusqu’à présent cette saison.