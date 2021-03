Gary Lineker révèle des craintes de démence et suggère un essai pour supprimer la tête du football après de nouvelles statistiques étonnantes

Gary Lineker a révélé ses craintes de démence suite à de nouvelles preuves d’un lien fort entre le football et les maladies du cerveau, et a soutenu les appels à l’interdiction de l’entraînement à tous les niveaux du jeu.

La légende et diffuseur anglais a suggéré qu’il devrait même y avoir un essai pour retirer complètement le ballon du jeu, mais admet que cela pourrait ne pas fonctionner.

AFP Linker a marqué 48 buts pour l’Angleterre, le plaçant troisième parmi les meilleurs joueurs

Lineker a rejoint talkSPORT pour un documentaire spécial, «Dementia and Football», alors que nous soutenons les appels à un changement permanent du jeu.

Une enquête a été lancée mardi par le Parlement sur le lien entre le sport et les maladies cérébrales, et talkSPORT vous apportera un aperçu émotionnel des luttes d’anciens footballeurs et de leurs familles touchées par la démence, qui sera diffusé le dimanche 14 mars.

Des recherches ont montré que les anciens footballeurs professionnels sont 3,5 fois plus susceptibles de mourir d’une maladie cérébrale que la population en général.

Et bien qu’il n’y ait aucun lien prouvé entre la tête du ballon et la démence, Lineker est certain que les statistiques ne sont pas une coïncidence car il a révélé des conversations avec Alan Shearer et Ian Wright sur leurs futurs problèmes de santé.

« Avec autant de footballeurs atteints de démence, les statistiques sont assez inquiétantes », a déclaré l’ancienne star anglaise à talkSPORT.

Archives Hulton – Getty Ces dernières découvertes surviennent 18 ans après la mort de l’ancien joueur de West Brom Jeff Astle, dont la mort a été déclarée « blessure industrielle » par le coroner

Caractéristiques de Rex La légende de Manchester City, Dave Watson (au centre), a également rejoint talkSPORT pour le documentaire, alors qu’il révèle que sa maladie et sa famille luttent contre sa maladie

«C’est une trop grosse coïncidence, cela DOIT être associé à la tête du ballon.

«J’ai eu des conversations avec Alan Shearer et Ian Wright et plusieurs autres, l’inquiétude est que dans 10 ou 15 ans que cela puisse arriver à l’un de nous, et en fait, les chances suggèrent que cela arrivera probablement à l’un de nous, c’est donc inquiétant.

«Voulez-vous sortir du jeu? Non, je ne pense pas, mais je pense que vous pouvez sortir de l’entraînement ou le limiter massivement.

«Vous parlez de tennis en tête, cela ne fera pas grand-chose car ce ne sont que de petits coups et touches, mais des exercices où les défenseurs se dirigent clairement, des centres sont envoyés et les joueurs dirigent le ballon loin et au but à plusieurs reprises à l’entraînement, J’ai regardé les arrières centraux le faire – bang, bang, bang – la plupart des dégâts seront probablement faits à ce moment-là.

«Dans un match, combien de fois le dirigeriez-vous? Probablement pas tant que ça. Donc je ne pense pas que vous puissiez changer tout le jeu, mais vous pouvez certainement changer notre façon de penser à l’entraînement.

L’ancien capitaine anglais David Watson partage une histoire émouvante sur la façon dont la démence a changé la vie de lui et de sa femme Penny pour toujours

Les préoccupations de Lineker ne concernent pas seulement les footballeurs en général, mais sont également profondément personnelles.

L’ancien attaquant de Leicester, Everton et Barcelone était célèbre pour sa capacité de tête au cours de sa carrière – il a marqué plus de buts de la tête pour l’Angleterre que tout autre joueur.

Et pendant qu’il expliquait, il a finalement abandonné progressivement son programme d’entraînement régulier – « ça fait trop mal! » – sa concentration sur la direction au début de sa carrière et son coaching lui présente désormais un souci majeur.

«J’ai beaucoup dirigé le ballon en tant que jeune joueur», a-t-il déclaré.

«Quand j’ai rejoint Leicester pour la première fois à 12 ans, j’y allais tous les mardis et jeudis après l’école, j’avais un entraîneur, George Dewis, qui n’est malheureusement plus avec nous. Il était un excellent attaquant pour Leicester lui-même il y a longtemps et son entraînement consistait toujours à finir, rien d’autre.

Getty Images – Getty Parmi ses nombreux buts pour le club et le pays, il y avait de nombreux en-têtes

«Il était aussi en charge des apprentis donc je l’ai eu pendant encore deux ans quand j’ai signé pour le club, et c’était pareil, tous finissant, en tête-à-tête, beaucoup de croisements et beaucoup de cap.

«Je lui dois une grande dette en ce qui concerne ma capacité à terminer parce que j’en faisais des heures et des heures chaque jour.

«Mais c’est pourquoi je suis un peu inquiet parce que je sais que j’ai beaucoup fait de la tête quand j’étais jeune, donc je m’inquiète de savoir si cela a eu un effet. Je ne le saurai pas avant un moment, je suis apparemment bien pour le moment et j’espère ce qui restera le cas.

«Je ne vois pas comment un footballeur qui lirait tout cela en ce moment n’aurait aucune inquiétude. Si j’avais su ce que je sais maintenant, j’aurais certainement limité la quantité de cap que j’ai fait quand j’étais plus jeune – pas de question.

«Si cela aurait fait de moi un footballeur moins bon ou si j’aurais été moins doué pour diriger le ballon que je l’étais réellement, c’est impossible à dire.»

Getty Images – Getty Lineker dit que sa concentration sur la tête du ballon au début de sa carrière lui présente un souci

Sortir du football peut sembler une mesure extrême. Certains affirment que c’est un risque professionnel pour les footballeurs, de la même manière qu’un pilote de Formule 1 pourrait subir des blessures mortelles dans un accident.

Mais Lineker insiste sur le fait que les autorités ne peuvent pas se permettre d’attendre de voir comment la génération actuelle de joueurs est affectée avant que des changements ne soient apportés, et a suggéré comment le jeu peut s’attaquer au problème du football et des maladies cérébrales – un essai pour interdire complètement de quitter le jeu.

«Il est difficile d’imaginer le match sans se diriger, mais peut-être que ça vaut le coup de suivre pour voir à quoi il ressemble», a ajouté le joueur de 60 ans.

«Surtout si les preuves continuent d’affluer et que de plus en plus de joueurs… c’est l’époque des joueurs de 1966 qui nous en ont vraiment fait prendre conscience.

«Le football a changé depuis, alors nous pouvons voir qu’il [dementia] est moins répandue à mon époque… mais pouvons-nous nous permettre d’attendre aussi longtemps? Je soupçonne que non.

«Ce serait intéressant de faire un essai, comme avec de nouveaux changements de règles, mais que faites-vous lorsque le ballon arrive en l’air à quatre mètres du but?

«Mon sentiment personnel est soit de limiter, soit de m’en débarrasser à l’entraînement, mais gardez-le dans le jeu.»

