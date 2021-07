Gary Lineker supplie les fans anglais qui prévoient de huer l’hymne italien lors de la finale de l’Euro 2020

Gary Lineker a qualifié les fans anglais qui huent les hymnes nationaux de « sans classe » (BBC)

Gary Lineker a exhorté les supporters anglais à ne pas huer l’hymne national italien lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche.

Les fans anglais ont été critiqués pendant le tournoi pour avoir raillé bruyamment chaque hymne adverse à Wembley.

Jeudi, l’UEFA a ouvert une action disciplinaire contre l’Angleterre pour avoir “perturbé” l’hymne national du Danemark après que les supporters de Wembley aient hué alors qu’il se jouait avant la demi-finale.

Des sifflets et des railleries de fans ont également été entendus à Wembley lors de l’hymne allemand lors des huitièmes de finale.

Et Lineker, qui sera à Wembley pour présenter la couverture de la finale par la BBC dimanche, a exhorté les fans anglais à repenser leur approche.

“Si vous avez la chance d’obtenir un billet pour la finale, s’il vous plaît, ne huez pas l’hymne italien”, a écrit Lineker sur Twitter.

‘A/ C’est un absolu qui vaut la peine d’être écouté. B/ C’est vraiment grossier, irrespectueux et complètement sans classe.’



L’hymne du Danemark a été raillé par les fans anglais à Wembley (UEFA via .)

Pendant ce temps, le vainqueur anglais de la Coupe du monde 1966, Sir Geoff Hurst, s’est joint à Lineker pour exhorter les fans à faire preuve de respect pendant l’hymne italien.

“Oui, nous l’avons malheureusement vu au fil des ans, en manquant de respect à l’opposition”, a déclaré Hurst dans Good Morning Britain.

“J’espère sincèrement que les fans anglais pourront se comporter avec beaucoup de respect.

“Nous parlons d’un autre pays qui est un pays fantastique, un pays de football fantastique, ils ont beaucoup de légendes, c’est une très bonne équipe.

“J’ai dit au début de ce tournoi, l’équipe qui bat l’Italie gagnera probablement le tournoi.”

