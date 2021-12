Gary McSheffrey chargé de garder les Rovers de Doncaster en League One

Plus tôt dans la journée, Doncaster Rovers a annoncé la nomination de Gary McSheffrey en tant que manager.

McSheffrey, 39 ans, avait repris le poste de manager par intérim après le limogeage de Richie Wellens début décembre.

Lors de ses quatre matchs à la tête de l’équipe, l’équipe n’a gagné qu’une seule fois, perdant les trois autres. Malgré cela, la décision a été prise qu’il est l’homme le mieux placé pour les maintenir.

Nomination permanente de Gary McSheffrey : une tâche difficile à accomplir

Comment le sort temporaire s’est déroulé

Au cours des dix premières minutes de la rencontre des Rovers en FA Cup avec Mansfield Town ce mois-ci, les choses allaient bien, ils avaient pris les devants et le sort de gardien de Gary McSheffrey était opérationnel.

Trois minutes après la mi-temps et Mansfield avait égalisé, le match serait bientôt terminé.

Ensuite, Doncaster a accueilli Oxford United et dans l’ensemble, une défaite 2-1 était flatteuse pour les Rovers, qui auraient bien pu marquer un point immérité à la fin, bien qu’ils aient eu une meilleure seconde mi-temps que la première infructueuse.

Enfin, McSheffrey a goûté à la victoire lors d’une rencontre mitigée avec Shrewsbury Town, qui, comme presque tous les visiteurs de l’Eco-Power Stadium cette saison, aurait pu s’enfuir avec le match mais n’a pas réussi à marquer et Rovers a capitalisé.

Le match du 27 décembre contre Sunderland, perdu 3-0, n’allait jamais être facile. Avouons-le, McSheffrey n’a pas reçu la main la plus gentille, pas plus que Wellens, vraiment. L’investissement de l’été faisait défaut, Doncaster avait clairement besoin d’un attaquant et a fini par devoir acquérir Joe Dodoo gratuitement n’ayant pas réussi à sécuriser ses objectifs d’origine avant la date limite.

Et, peut-être encore plus répandues, ce sont les blessures constantes avec lesquelles l’équipe est touchée. Actuellement, Ro-Shaun Williams, John Bostock, Jon Taylor et Fejiri Okenabirhie font partie des noms à long terme. Cela a conduit les Rovers à utiliser leurs produits d’académie – d’autant plus que McSheffrey est devenu manager par intérim et quelque chose qui continuera si nécessaire étant donné qu’il avait auparavant été manager des moins de 18 ans au club.

Le capitaine Tom Anderson et l’international nord-irlandais Ethan Galbraith, prêté par Manchester United, ont été ajoutés à la liste des absents contre Sunderland.

Janvier crucial mais la relégation est réaliste à ce stade

Souvent, en regardant Rovers, vous avez l’impression que Tom Anderson et Tommy Rowe sont juste un niveau au-dessus des autres et que le club pourrait combler cet écart et ajouter un peu plus de qualité de leur acabit dans l’équipe.

La position évidente à renforcer est directe. Doncaster a du mal à mettre le ballon au fond des filets. Ils n’ont pas réussi à recruter un attaquant cet été et ils en ont payé le prix – marquant seulement 13 buts en 22 matches de championnat cette saison, au moins cinq de moins que quiconque en League One.

McSheffrey, qui a joué pour Doncaster en 2016/17, a besoin de signatures astucieuses en janvier s’il veut avoir une chance de conserver son statut de League One.

Doncaster a été relégué en Ligue 2 en 2015/16, remontant directement au troisième niveau après une troisième place. Ils ont passé la majeure partie des 17 dernières années en League One avec deux passages en championnat, dont quatre ans entre 2008 et 2012.

Les Rovers les plus proches pour revenir dans le championnat ces dernières années ont été une défaite mouvementée en demi-finale des barrages contre Charlton Athletic lorsqu’ils étaient dirigés par le patron de Hull City, Grant McCann. Malheureusement pour le club et ses supporters, ils se retrouvent désormais à l’autre bout du championnat.

McSheffrey prend en charge son premier match à l’extérieur et son premier match en tant que manager permanent lors d’un voyage crucial à Morecambe le dimanche 2 janvier.

Photo principale

Intégrer à partir de .