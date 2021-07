Gary Neville accusé de “déclaration politique inappropriée” lors des célébrations en Angleterre | Politique | Nouvelles

in

Lors d’un match palpitant de demi-finale de l’Euro 2020 au stade de Wembley devant 60 000 fans mercredi soir, l’équipe de Gareth Southgate a battu le Danemark 2-1 après prolongation pour atteindre sa première finale majeure depuis la victoire historique de la Coupe du monde 1966. Mais alors que des millions de personnes célébraient après le match, Gary Neville, qui a joué 85 fois pour son pays sur une période de 12 ans, a fait une fouille sournoise à Boris Johnson après le match dans son rôle d’expert pour ITV.

Il a déclaré: “Je dois dire que Gareth Southgate, son équipe, le personnel, les joueurs, tout le monde a été absolument incroyable et cette foule est hypnotisée d’être dans ce stade en ce moment.

“Le niveau des dirigeants dans ce pays au cours des deux dernières années a été médiocre, mais en regardant cet homme là-bas, c’est tout ce qu’un dirigeant devrait être.

“Respectueux, humble, dit vrai, authentique.

“Il est fantastique, Gareth Southgate. Il est vraiment incroyable et a fait un excellent travail.”

Neville a été un critique virulent et fréquent de M. Johnson sur la façon dont son gouvernement a géré la pandémie de coronavirus en cours et les mesures de verrouillage associées qui ont été appliquées.

Sa fouille subtile chez le Premier ministre lors des glorieuses célébrations après le match a été saluée par Alastair Campbell, l’ancien spécialiste de la presse travailliste sous le gouvernement de Tony Blair.

Il a tweeté: “Merci @gnev2 et j’espère que quelqu’un jouera ce clip au bouffon du train en marche dans la loge royale.

“‘Le niveau de leader dans ce pays a été affreux ces deux dernières années et cet homme (Southgate) est tout ce qu’un leader devrait être – honnête et humble’ (et bon dans son travail).”

M. O’Flynn a répondu: “C’est une opinion politique, Alastair. Vous êtes d’accord avec elle.

“Même moi, je ne suis pas entièrement en désaccord avec cela à tous égards. Mais c’était un contexte inapproprié pour l’exprimer. De toute évidence.”

Plusieurs autres personnes sur Twitter ont également fustigé les critiques apparentes de M. Johnson de Neville tout en soutenant également le Brexiteer.

Une personne a écrit : « Absolument raison Patrick.

“De tous les moments, l’Angleterre en finale majeure pour la première fois en 55 ans, pourquoi choisir maintenant de faire un point politique?”

Un deuxième utilisateur de Twitter a posté : « Ruiné un moment de célébration nationale – insérant sa propre politique pour détourner l’attention de l’Angleterre atteignant une finale. »

Un autre a tweeté : “Ils se demandent pourquoi tant de fans anglais s’opposent à la politisation de notre équipe nationale tout en voulant toujours qu’ils gagnent.”

Le Danemark avait menacé de détruire les rêves de l’Angleterre d’atteindre la finale d’un tournoi majeur pour la première fois en 55 ans lorsque Mikkel Damsgaard a décoché un superbe coup franc devant le plongeant Jordan Pickford.

L’Angleterre était à égalité avant la mi-temps grâce à un but contre son camp du Danois Simon Kjaer, mais dans un combat de bout en bout, aucune des deux équipes n’a pu trouver une autre percée dans les 90 minutes.

Mais à la 104e minute, Harry Kane a porté le coup décisif, tirant dans le rebond de son penalty qui avait été sauvé par le gardien danois Kasper Schmeichel pour déclencher de glorieuses scènes de célébration dans tout le pays.