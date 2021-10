Gary Neville affirme que le duo de Liverpool est «le meilleur» depuis plusieurs années maintenant

in

Photo de RUI VIEIRA/POOL/. via .

Gary Neville a affirmé que le duo de Liverpool, Mo Salah et Sadio Mane, était “le meilleur depuis plusieurs années”, comme il l’a dit à Super Sunday sur Sky Sports.

Liverpool et Man City se sont battus 2-2 à Anfield hier, Mane et Salah étant inscrits sur la feuille de match.

La note STUPIDE de chaque joueur CL Club sur FIFA 22

BridTV

5368

La note STUPIDE de chaque joueur CL Club sur FIFA 22

872143

872143

centre

13872

Avant que Salah ne puisse marquer probablement son plus grand but à Liverpool, en termes de qualité, c’est lui qui a nourri Mane pour le premier match.

Ce fut une ouverture difficile de 45 minutes pour l’équipe locale, mais après le redémarrage, l’équipe de Jurgen Klopp était un animal différent.

Neville a fait l’éloge des deux joueurs lors de son passage en commentaire, car il a partagé ce qu’ils ont si bien fait depuis longtemps maintenant.

“Ils sont les meilleurs”, a déclaré Neville. «Ils sont les meilleurs depuis plusieurs années ces deux-là, en termes de parcours, des défenseurs centraux extérieurs et intérieurs.

« Dias voit la course en retard et il ne peut pas rester avec. Et il ne peut pas rester avec. La finale est brillante de Mane. Il est de classe mondiale.

Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

On pourrait faire valoir que Salah est probablement le meilleur joueur du football mondial en ce moment, car peu de joueurs peuvent correspondre à la forme dans laquelle il se trouve.

Il a marqué à chaque match cette saison, mis à part la victoire à domicile de son équipe à Crystal Palace, qui est un record fou.

Même lors de la dernière campagne, lorsque les géants du Merseyside ont eu du mal à cause de blessures, une chose qui n’a pas changé était la forme de Salah.

Et maintenant, avec Klopp pouvant aligner son XI le plus fort, ce qui a contribué à l’équilibre de l’équipe, cela a amené le jeu de Salah à un autre niveau.

Il entrerait dans n’importe quelle équipe du football mondial en ce moment et cela inclut un certain Lionel Messi au PSG.

Dans d’autres nouvelles, Paul Merson et Clinton Morrison ne sont pas d’accord sur qui termine mieux – Villa ou Leicester