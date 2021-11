Gary Neville attaque Manchester United pour la gestion des réseaux sociaux – Man United News And Transfer News

L’ancien as de Manchester United, Gary Neville, s’est adressé à Twitter pour critiquer la façon dont le club d’Old Trafford utilise les médias sociaux pour évaluer le sentiment des fans à propos des joueurs.

Neville a une forme récente pour exprimer son dédain quant à la façon dont les membres de l’équipe permettent que leurs comptes soient gérés par les équipes médiatiques au lieu des joueurs eux-mêmes.

Comme l’a rapporté le Daily Mail, il a suivi cette bordée en attaquant le PDG de United Media, les commentaires de Phil Lynch sur la façon dont le club effectue une analyse des fans pour diriger l’activité en ligne.

Lynch avait déclaré : « Chacun de ces joueurs est un individu. Certains veulent se concentrer sur la charité, certains veulent se concentrer sur la famille, certains veulent juste se concentrer sur le football et je pense qu’il s’agit vraiment d’essayer de comprendre quel récit ils veulent raconter, puis nous sommes là pour soutenir ce récit.

Il poursuit : « Nous tirons, deux fois par jour, des graphiques de sentiment des fans pour chacun de nos joueurs. Nous avons certains seuils qui nous alertent lorsque nous voyons le sentiment des fans aller dans un sens – qu’il s’agisse d’un problème personnel, d’un problème de performance sur le terrain et lorsque cela se produit, nous commençons alors à travailler avec le joueur et son équipe individuellement pour essayer de contrer cela. narratif un peu.

« Dans beaucoup de cas, ce n’est que de l’émotion et ça se dissipe et ça se calme de toute façon. Mais nous passons beaucoup de temps sur ce que nous appelons la surveillance et le suivi des médias sociaux, puis nous travaillons spécifiquement avec chaque joueur, mais ce sont 25 processus sur mesure.

« Ce n’est pas ‘Hé, voici le plan de match et ça va marcher pour vous tous’. »

Il n’est pas surprenant qu’un club de la taille de United prenne au sérieux l’opinion des fans, mais le moment choisi pour les commentaires – juste après l’échec lamentable du derby du week-end – rend certainement les excuses des joueurs creuses.

Neville a réagi avec indignation à la vidéo, Tweeting : Création de robots sur et en dehors du terrain ! Éloignez-les du f@@k. C’est un club de foot. Il fait croire à ses fans qu’il essaie de gagner une élection générale !

Créer des robots sur et en dehors du terrain ! Éloignez-vous du f@@k. C’est un club de foot. Il fait croire à ses fans qu’il essaie de gagner une élection générale ! https://t.co/dBbWbqby1t – Gary Neville (@GNev2) 7 novembre 2021

Dévastatrice pour les joueurs cette vidéo ! Un employé senior du club déclarant publiquement que les équipes de médias sociaux du club et des joueurs tentent de contrôler leurs propres fans est un conseil en ingénierie sociale et non en communication. Tout le travail que Rashford et d’autres ont fait est diminué par cette vidéo ! https://t.co/e9ROKX4mJ7 – Gary Neville (@GNev2) 8 novembre 2021

Et, bien que l’ancien arrière droit se soit retrouvé en désaccord avec certaines sections de la base de fans sur l’avenir du manager Ole Gunnar Solskjaer, il est probablement sur un terrain plus sûr ici.

Il semble logique que le club veuille savoir ce que les fans disent en ligne. Eh bien, tant que cela implique de porter une attention particulière au poids des ressentiments concernant la direction actuelle de l’équipe.

Bien qu’il puisse sembler cynique que l’opinion des fans soit en partie manipulée par des experts, le football est une affaire de gros sous, donc laisser les joueurs s’exprimer pourrait causer des problèmes. Edinson Cavani, injustement traité, pourrait en témoigner.

Les fans espèrent que le conseil d’administration est aussi attentif aux problèmes de l’équipe sur le terrain qu’aux tweets des fans.