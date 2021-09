Gary Neville « bourdonne » à propos du retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United – Man United News And Transfer News

Les supporters de Manchester United ont accueilli Cristiano Ronaldo à la maison avec un accueil bruyant et enthousiaste lors de la victoire 4-1 de son équipe sur Newcastle ce week-end.

De la préparation d’avant-match à une longue sérénade d’après-match, le joueur de 36 ans était au cœur d’une atmosphère Old Trafford qui restera à coup sûr longtemps dans la mémoire collective.

L’ambiance était déjà électrique avant que la superstar portugaise ne déclenche des scènes d’euphorie mémorables en entaillant le doublé qui a jeté les bases de la victoire.

Et la légende de United, Gary Neville, a discuté de l’impact étonnant de l’attaquant lors de son dernier podcast Sky Sports.

“Je suis entré dans le centre-ville de Manchester samedi matin et je ne l’ai pas vu aussi vivant depuis cinq ou 10 ans.” dit Neville.

“Ce qu’il a fait à la Premier League pour l’intérêt est excitant, mais pour la ville, il l’a absolument bourdonnant d’excitation – et c’était même avant qu’il ne marque les deux buts.

« J’étais à Salford et j’ai vu la nouvelle qu’il avait marqué. Je ne pouvais qu’imaginer à quoi ressemblait l’atmosphère et j’ai parlé à quelques personnes qui étaient là, et ils ont dit que c’était hors de ce monde, rebondissant comme ils ne l’avaient jamais vu auparavant. Et Salford a marqué à la dernière minute, ce qui signifiait que c’était la journée de football parfaite.

Neville pense que nous sommes actuellement à l’aube d’un nouvel âge d’or en Premier League, avec le retour du messie de United, “… la cerise sur le gâteau d’un très bon gâteau.”

En vérité, les attentes parmi les Reds étaient déjà élevées après les signatures de Jadon Sancho et Raphael Varane cet été.

Cependant, le coup d’État de Ronaldo semble avoir fait monter les niveaux d’excitation à un niveau proche de la fièvre.

Tous les yeux seront à nouveau rivés sur l’attaquant demain soir, alors qu’il mène son équipe rajeunie au combat contre les Young Boys lors du premier match du groupe F de la Ligue des champions.

Si ce n’était pas déjà le cas, il semble que ce soit le billet le plus chaud de la ville.