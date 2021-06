Gary Neville considère que les sanctions infligées aux ‘Big Six’ par la Superliga sont insuffisantes

10/06/2021 à 19:47 CEST

Une fois connues les sanctions imposées par la Premier League aux clubs fondateurs qui ont tenté de rejoindre la Super League européenne, les réactions des fans ne se sont pas fait attendre. La légende de Manchester United, Gary Neville, a mené des manifestations de fans, qualifiant les sanctions de “honteuses”.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester City et Manchester United ont conclu un accord avec la Premier League pour recevoir une pénalité combinée de quelque 20 millions de livres. L’argent de l’amende servira à financer des projets de développement du football de base, à soutenir la communauté et les supporters et, en cas de tentative de rejoindre à nouveau la Super League, ils recevront une amende supplémentaire de 25 millions de livres et une réduction de 30 points dans le classement.

Un embarras absolu ! https://t.co/Q0IXJe8LVq – Gary Neville (@ GNev2) 9 juin 2021

Tenant compte du fait que ce sont les clubs avec le plus de puissance économique en Angleterre, Neville a estimé que ces sanctions sont insuffisantes, opinion qu’il n’a pas hésité à exprimer publiquement. Via votre compte Twitter, le commentateur de Sky Sport a qualifié la décision du premier ministre de “honte absolue”, et un grand nombre d’internautes ont soutenu ce commentaire.