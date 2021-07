Gary Neville craint que l’Angleterre ne soit connue comme “presque des hommes” s’il perd la demi-finale de l’Euro 2020 contre le Danemark

in

« Presque des hommes ».

C’est ce que Gary Neville craint que l’Angleterre soit connue comme s’ils perdaient contre le Danemark ce soir.

.

Les hommes de Southgate sont au bord de l’histoire

Les Three Lions ne sont qu’à un obstacle d’une première finale dans un tournoi majeur pour la première fois depuis 1966.

Le Danemark est tout ce qui se trouve sur le chemin de l’équipe de Gareth Southgate, qui a réalisé une superbe campagne et n’a pas encore encaissé de but à l’Euro 2020.

Il y avait plus d’attentes pour l’Angleterre dans le Championnat d’Europe cet été que lorsqu’elle a effectué une course surprise pour le dernier carré de la Coupe du monde 2018, et elle a jusqu’à présent relevé le défi.

L’Angleterre n’a pas encore concédé de but dans le tournoi et, après avoir éliminé l’Allemagne en huitièmes de finale et l’Ukraine en quarts de finale, les espoirs sont grands avant le choc de mercredi soir contre les Danois à Wembley.

GETTY

L’Angleterre vise à se qualifier pour sa toute première finale de l’Euro, avec les hommes vedettes Harry Kane et Raheem Sterling sur le point de jouer à nouveau

Alors que Neville dit qu’il a “une véritable confiance en ce manager et en ses joueurs”, l’ancien défenseur de l’Angleterre et de Manchester United a insisté sur le fait que rien de moins que leur meilleure performance suffirait à les porter dans la pièce maîtresse de dimanche.

Quelques heures seulement avant le coup d’envoi, Neville a écrit sur Instagram : « L’histoire fait signe à cette équipe. Atteindre les demi-finales consécutives est incroyable, mais ce n’est pas suffisant. Vous devenez presque des hommes !

« J’ai vraiment confiance en ce manager et en ces joueurs que cette fois, une demi-finale n’est pas la fin ! Gagner une demi-finale demande une grande performance. C’est une très bonne équipe danoise et rien de moins que notre meilleur et/ou la chance ne suffira pas.

« Le seul danger est que les gars ne voient pas le danger. Lorsque vous êtes euphorique et sur une vague dans le sport ou dans la vie, vous pouvez avoir le sentiment que cela ne finira jamais et que quelque chose deviendra votre droit. Ça ne marche pas comme ça.

GETTY

Wembley sera proche de sa capacité et les fans peuvent rugir l’Angleterre vers la victoire

«Ce soir est une soirée froide, ne laissez pas l’émotion prendre le dessus, respectez le plan du manager et concentrez-vous. Allez-y les gars ! Concentrez-vous et saisissez cette chance ! »

Neville faisait partie de l’équipe d’entraîneurs anglais lors de leur dernière apparition au Championnat d’Europe lorsqu’ils ont été battus par l’Islande, travaillant sous Roy Hodgson, qui pense que la récolte actuelle a été “absolument parfaite”.

“Je suis vraiment très confiant parce que je pense que l’équipe d’Angleterre joue vraiment très bien depuis le début du tournoi”, a-t-il déclaré à Good Morning Britain d’ITV.

« En fait, ils ont été irréprochables. Je ne trouve rien à critiquer, même si je suis sûr qu’il y a des gens qui trouvent quelque chose. Mais ils doivent être poussés à fond pour trouver quelque chose. Cela a été absolument parfait.

Hodgson a déclaré que la foule de Wembley “jouerait un rôle majeur”, mais redoutait la perspective d’une séance de tirs au but.

“Mon principal espoir ce soir est que le match n’aille pas aux tirs au but”, a-t-il ajouté. “Vous pouvez affirmer que les tirs au but sont meilleurs que le lancer d’une pièce, mais c’est une façon très cruelle de perdre des matchs.”

Emma Hayes, la manager de Chelsea Women, pense que le fait d’être à Wembley est l’un des nombreux facteurs qui compteront en faveur de l’Angleterre, mais elle a mis en garde contre l’annulation du Danemark, qui a atteint ce stade malgré le talisman Christian Eriksen victime d’un arrêt cardiaque dans leur match d’ouverture.

“Je pense que c’est une opportunité extraordinaire pour l’Angleterre”, a déclaré Hayes à ITV, qui diffuse l’Angleterre contre le Danemark en direct à partir de 18h30.

“Le fait qu’il y ait un énorme avantage à domicile, il y a de l’élan, il y a un facteur de bien-être, il y a une fraîcheur dans le groupe, vous pouvez voir la faim et la détermination des joueurs et la confiance qu’ils ont les uns dans les autres.

“Cela étant dit, le Danemark est une équipe unie par une expérience très, très extrême, avec Christian ayant un arrêt cardiaque, vous ne pouvez donc pas sous-estimer cela et, bien que les présages ne soient pas bons pour le Danemark, la solidarité qu’ils ont dans leur groupe signifie qu’ils vont être un adversaire extrêmement difficile à battre.