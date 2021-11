La légende de Manchester United, Gary Neville, a déclaré que « de sérieuses questions devaient être posées » au conseil d’administration du club pour son absence de « plan » après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer.

Le Norvégien a été défendu par son ancien coéquipier, Neville, tout au long de son mandat, mais a été démis de ses fonctions de patron de Man United après un début de saison décevant.

getty

Solskjaer a été limogé par Man United dimanche

Et Neville, qui a particulièrement critiqué le conseil d’administration de United ces derniers temps, pense que la hiérarchie du club a pris plusieurs mauvaises décisions au cours des dernières années.

« Ils n’ont pas de plan pour le prochain manager pour le moment car, évidemment, ils n’annonceraient pas qu’ils nommeraient un manager par intérim jusqu’à la fin de la saison, ou que Michael Carrick arriverait. », a-t-il déclaré à Sky Sports.

« Nous avons vu des managers perdre leur emploi ces dernières semaines – Nuno [Espirito Santo at Tottenham] et Dean Smith à Aston Villa où des plans ont été mis en place et ils ont déjà fait des remplacements. Manchester United n’a pas ce plan.

🗣 « Le club est géré du côté des affaires, mais la prise de décision culturelle et footballistique laisse beaucoup à désirer. » @ GNev2 estime que le conseil d’administration de Manchester United a mal planifié et a été pris au dépourvu pic.twitter.com/S4cgVYIjTI – Football Daily (@footballdaily) 21 novembre 2021

getty

Neville et Solskjaer étaient coéquipiers à United

« C’est la troisième fois, je pense, au cours des huit dernières années, qu’un manager obtient un contrat à long terme ou une prolongation et perd son emploi en quelques mois. Donc, la planification n’a pas été excellente.

«Je n’ai pas vraiment envie, aujourd’hui, d’enfoncer le couteau dans les propriétaires de club, dans la hiérarchie du club, mais il faut se poser de sérieuses questions.

« J’en ai assez. J’en ai trop parlé ces dernières années. Je pense que le club est géré, d’un point de vue commercial, d’accord ; mais je pense que culturellement et du point de vue de la prise de décision dans le football, cela laisse beaucoup à désirer.

«Et, la réalité est qu’ils ont de nouveau été pris au dépourvu. Ils se sont fait prendre ces dernières semaines.

GETTY

United occupe actuellement la septième place de la Premier League

« Ils n’ont pas su quoi faire. Ils ont été indécis.

« Avant la trêve internationale, ils auraient probablement dû faire les changements qu’ils allaient faire.

« Je peux voir pourquoi ils essayaient de ramper au-dessus de la ligne parce que je pense qu’arriver à la fin de la saison est le bon plan.

.

Le Norvégien n’a pas remporté de trophée pendant son mandat

« Mais hier, il était clair que ces joueurs ne répondaient pas au manager et que le manager n’obtenait pas cette mélodie des joueurs. »

Et Neville, qui a joué avec Solskjaer tout au long de son séjour au club, a déclaré que l’ancien attaquant devrait « être fier » d’avoir « reconstruit l’âme du club ».

Il a ajouté : « Qu’est-ce qui ne va pas ? Pourquoi est-il passé d’un club qui progressait la saison dernière et la saison précédente – du troisième au deuxième – et, tout d’un coup, il s’est effondré ces dernières semaines ?

🗣 « Ole y réfléchira avec tristesse à la fin, mais il devrait être fier du travail qu’il a accompli au cours des deux ou trois premières années. » @GNev2 remercie Ole Gunnar Solskjaer d’avoir construit l’âme du club pendant son séjour à Manchester Unis pic.twitter.com/puopfFYki0 – Football Daily (@footballdaily) 21 novembre 2021

« Ils n’ont pas l’air de s’être déjà vus. Ils n’ont pas l’air de pouvoir se passer le ballon. Ils ne savent pas se défendre les uns contre les autres. Ils ne connaissent pas la forme, ils changent continuellement de forme.

« Les cinq arrières et les deux milieux de terrain qui ont joué ensemble hier sont ensemble depuis plusieurs années.

« Donc, vous ne parlez pas d’intégrer des tas de nouveaux joueurs dans cette équipe qui a joué hier – mais la confiance est juste réduite en pièces.

.

United a besoin d’une amélioration drastique

«Ils sont partout et Ole y réfléchira avec tristesse à la fin, mais il devrait être fier du travail qu’il a accompli au cours des deux ou trois premières années.

« Dire qu’il a reconstruit le club va peut-être trop loin, mais il a reconstruit l’âme du club – le club avait un endroit sombre à la fin de l’ère Jose Mourinho. »

