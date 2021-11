Gary Neville dans une énorme réclamation Pochettino et nomme deux signatures dont il a besoin pour réparer Man Utd en janvier

Mauricio Pochettino souhaite prendre le poste à Manchester United, selon Gary Neville, le spécialiste révélant également les deux signatures qu’il cherchera à faire s’il prend le poste d’Old Trafford.

Les Red Devils sont à la recherche d’un autre nouveau manager – leur cinquième depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013 – après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer. Le Norvégien est tombé sur son épée après une course de forme désastreuse qui n’a abouti qu’à une victoire sur six. Et après une humiliation 4-1 à Watford, il n’y avait pas de retour pour la légende de United.

Solskjaer est parti dignement avec un entretien honnête et émotionnel du fan de United.

Cependant, sous la surface, le travail acharné pour mettre le club en lice pour l’argenterie a de nouveau commencé.

Le PSG et l’ancien patron de Tottenham, Pochettino, sont devenus la cible principale de United peu après le départ de Solskjaer.

Et selon les rapports de mardi, United a déjà commencé à discuter d’une indemnité avec le PSG.

Les choses semblant aller vite, Neville a révélé exactement pourquoi Pochettino aime le travail de United.

« Je pense que Mauricio Pochettino – même s’il ne le dirait jamais – partirait demain pour venir à Man Utd pour un contrat de cinq ans », a déclaré Neville à Sky Sports.

«Il regardait ce groupe de joueurs, il regardait le club et il se rendrait compte qu’il serait probablement capable d’accomplir plus qu’il ne le souhaite à Manchester United en termes de projet.

« Au PSG, tu es sur une saison par saison, ‘tu dois gagner la Ligue des champions ou tu es absent’, genre de modèle.

«Je ne pense pas que cela convienne à Pochettino. Je pense qu’il viendrait absolument à Manchester United pour un contrat de cinq ans, avec un soutien derrière lui.

Neville identifie deux signatures pour Pochettino

Neville insiste également sur le fait que l’équipe de United n’a pas besoin d’une intervention chirurgicale majeure s’ils veulent se battre pour les trophées.

Et le spécialiste a nommé deux recrues dont il pense avoir besoin – un nouvel arrière droit et un nouveau milieu de terrain central.

« Je ne dis pas que Manchester United n’a pas besoin de se renforcer dans quelques domaines, mais c’est un très bon groupe de joueurs qui devrait être capable d’accomplir beaucoup de choses.

« Ils sont tellement talentueux, il y a beaucoup de jeunes, mais ils ont besoin de quelqu’un qui soit capable de les maîtriser. Ils ont besoin de se regrouper, de les faire croire à une manière de jouer et d’obtenir des résultats avant la fin de la saison.

« À la fin de la saison, j’imagine que Manchester United va nommer un tout nouveau manager. Il devra les faire avancer. Mais je ne pense pas que Manchester United ait besoin de bouleversement dans le vestiaire.

«Ils ont peut-être besoin de renforcement au milieu de terrain central. Vous pourriez également affirmer qu’un problème d’arrière droit se développe et qu’Aaron Wan-Bissaka a besoin de concurrence.

« Mais, à part ça, je dirais que si Manchester United pouvait mettre les joueurs qu’ils ont en forme sur le terrain, ils auront de grandes chances de gagner beaucoup de matches de football. »

