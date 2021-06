Gary Neville dans une évaluation cinglante de la performance de la France après la défaite de la Suisse

Kylian Mbappe a vu son penalty sauvé alors que la France a été évincée par la Suisse (Photo: .)

Gary Neville et Roy Keane ont été cinglants pour la performance de la France alors qu’ils ont été écartés de l’Euro 2020 aux tirs au but par la Suisse lundi soir.

Après un match extrêmement dramatique terminé 3-3 à Bucarest, le match a dû être décidé par des tirs au but et avec les neuf premiers marqués, il a fallu un grand arrêt de Yann Sommer pour empêcher l’effort de Mbappe.

La France a rebondi après avoir concédé tôt pour prendre une avance de 3-1, mais deux buts tardifs des Suisses ont forcé des prolongations et finalement des pénalités.

Bien qu’il y ait eu une période d’éclat de la part des champions du monde, ils ont été largement décevants et Neville a pensé que c’était une mauvaise performance de la part du manager Didier Deschamps et de l’équipe dans son ensemble.

Le manager français a aligné trois défenseurs centraux dès le début du match, une formation qu’ils ont rarement jouée et que Neville ne pouvait pas comprendre.

“Je pense que c’était un gâchis pour la France ce soir, dès la première minute”, a déclaré Neville sur ITV.

«Ils pensaient qu’ils pouvaient se présenter, être complaisants, j’ai senti que la façon dont ils avaient mis en place leur système était tout faux, les joueurs n’avaient aucune idée de ce qu’ils faisaient en première mi-temps.

«C’était quatre sur leurs cinq premiers arrières, ne vous laissez pas berner par leurs blessures à l’arrière gauche, c’est une position. Ils étaient en désordre.



Yann Sommer a réalisé l’arrêt décisif en tirs de barrage (Photo: .)

Keane était également frustré par une si bonne équipe jouant si mal et est allé jusqu’à dire qu’il était heureux de les voir éliminés en raison de leur mauvaise approche du jeu.

“Les Français ont été extrêmement décevants, ils ont gagné le match, 3-1 c’était fait et dépoussiéré”, a déclaré la légende de Manchester United.

«Les Français sont arrivés avec la mauvaise attitude et vous pensez qu’ils se sont sortis de prison avec leur qualité mais pas assez et je suis content qu’ils aient été punis pour cela.

“Vous pouvez avoir toute la qualité du monde, mais si vous ne vous présentez pas avec cette attitude appropriée, il est difficile de la réactiver, et la Suisse a été absolument géniale.”

