Gary Neville déchire les plans “ honteux ” de la Super League européenne dans une incroyable diatribe

Gary Neville a déchiré les propositions de la Super League européenne dans une diatribe extraordinaire où il a qualifié les plans d ‘“ acte criminel contre les fans’ ‘.

Dimanche, il a été rapporté que Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham et Manchester City se sont inscrits au plan d’échappée, qui verrait les équipes s’affronter dans une ligue de 36 équipes au lieu du système actuel.

La diatribe de Neville sur les propositions de la Super League européenne est devenue virale

L’icône de United avait précédemment critiqué les plans et demandé que les six grands de la Premier League soient déduits de points pour leur inscription.

Et après la victoire 3-1 des Red Devils sur Burnley, Neville a lancé une autre attaque passionnée contre les propositions, et a même suggéré que le titre soit attribué à Burnley en raison de la “ cupidité ” des six grands clubs.

«La réaction est que cela a été maudit, et à juste titre», a-t-il commencé. «Je suis fan de Manchester United et ce depuis 40 ans de ma vie, mais je suis dégoûté.

«Je suis le plus dégoûté par Manchester United et Liverpool. Liverpool, ils prétendent que vous ne marcherez jamais seul, c’est le club du peuple, le club des fans.

«Manchester United, 100 ans nés de travailleurs ici et ils se séparent dans une ligue sans compétition dont ils ne peuvent être relégués.

«C’est une honte absolue. Honnêtement, nous devons récupérer le pouvoir dans ce pays des clubs au sommet de cette ligue et cela inclut mon club.

«J’appelle depuis 12 mois en tant que membre d’un organisme de réglementation indépendant à mettre en place des freins et contrepoids pour empêcher que cela ne se produise. C’était de la pure cupidité. Ce sont des imposteurs.

«Les propriétaires de ce club, les propriétaires de Liverpool, les propriétaires de Chelsea, les propriétaires de Manchester City. Ils n’ont rien à voir avec le football dans ce pays.

«Il y a 100 ans d’histoire dans ce pays de fans qui ont aimé ces clubs et ils ont besoin de protection, les fans ont besoin de protection.

«J’ai énormément profité du football, j’ai gagné de l’argent avec le football, j’investis de l’argent dans un club de football. Je ne suis pas contre l’argent dans le football, mais les principes et l’éthique de la concurrence loyale font partie du jeu, donc si Leicester gagne la ligue, il entre en Ligue des champions.

«Manchester United n’est même pas en Ligue des champions. Arsenal n’est pas en Ligue des champions, vous les avez regardés plus tôt dans la journée et c’était une pagaille d’un club de football pour le moment.

«Tottenham n’est pas en Ligue des champions et ils veulent un droit donné par Dieu? C’est une blague absolue et le moment est venu pour un régulateur indépendant d’empêcher ces clubs d’avoir une base de pouvoir. Trop c’est trop.”

sérieusement?

Keane dit que les bannières de Man United ont affecté les joueurs mais Richards n’a pas été impressionné

‘scandale’

Neville dit que les clubs du PL devraient avoir “ honte ” d’avoir accepté la nouvelle Euro Super League

en désaccord

Roy Keane dit à Paul Pogba qu’il n’en a pas fait assez à Man United

MIAMI HEIST

L’Inter Miami de David Beckham a “ enfreint les règles budgétaires ” pour signer le vainqueur de la Coupe du monde

rapports

Six équipes de Premier League “ s’inscrivent ” pour la Super League européenne alors que leurs plans sont condamnés

pauvres

Man City n’a pas perdu contre Chelsea à cause de la sélection – c’est une critique “ paresseuse ”

Neville a ajouté: «Vous savez quelle est la motivation, c’est la cupidité. Ma réaction plus tôt n’était pas émotionnelle.

«Ancrez-les points. Mettez-les au bas de la ligue et retirez-leur de l’argent. Vous devez tamponner là-dessus.

«C’est criminel. C’est un acte criminel contre les fans de football de ce pays. Ne vous y trompez pas, c’est le plus grand sport du monde, c’est le plus grand sport de ce pays et c’est un acte criminel contre les fans aussi simple que cela.

«Accrochez des points, prenez leur argent et punissez-les.

«Ce sont des marchands de bouteilles. Vous n’entendez jamais parler des propriétaires des clubs. Marchands de bouteilles absolus. Ils n’ont pas de voix et ils vont probablement se cacher dans quelques semaines et dire que cela n’a rien à voir avec eux et qu’ils en parlaient juste.

«Au milieu d’une pandémie et d’une crise, les clubs de football au niveau de la Ligue nationale ont failli faire faillite, laissant des joueurs en congé, des clubs à la limite de la Ligue un et deux et ceux-ci reçoivent des appels de Zoom pour se séparer et créer plus de cupidité… blague. “

«Ils n’ont aucune loyauté envers ce pays et ces ligues. Trop c’est trop. Vous venez de frapper le clou sur la tête là-bas. Trop c’est trop.

«Il n’y a pas un fan de football dans ce pays qui ne bouillonnera pas et ne devrait pas bouillonner d’écouter cette conversation et ces annonces.

«Fans de Manchester United, Roy aime United, Micah aime Manchester City, c’est renier votre propre club.

“Sérieusement? Comment pourriez-vous même venir regarder un match de Super League ici alors que vous avez laissé 14 clubs de la Premier League pour jouer les uns contre les autres?

. – Piscine

Le Bayern Munich est un club qui n’a pas soutenu la nouvelle Super League européenne

«Vous êtes les clubs de championnat morts, les clubs des ligues un et deux morts. Votre Ligue nationale et votre système pyramidal ont disparu à cause de six clubs.

«Absolument embarrassant et cela n’arrivera jamais. Laissez-les se séparer.

Neville a terminé: «Punissez-les tout de suite. S’ils annoncent qu’une lettre d’intention a été signée, ils devraient être sévèrement punis. Des amendes massives, des déductions massives, enlèvent des titres. On s’en fout? Donnez le titre à Burnley, laissez Fulham rester debout. Reléguez United, Liverpool et Arsenal. Pour être juste, ces clubs sont l’histoire du football dans ce pays et ceux qui devraient souffrir le plus.

«Oui, Chelsea, City, c’est de l’argent neuf dans le match, je ne suis pas content d’eux non plus, Tottenham ne me dérange pas.

«Manchester United, Liverpool et Arsenal devraient être mieux informés. L’histoire et la tradition qui traversent ces clubs sont énormes. Je l’apprécie absolument.

«Ils laissent beaucoup à désirer en ce moment. Liverpool Football Club… je veux dire sérieusement? Tu vas dans les rues de Liverpool, je n’ai pas une très bonne relation avec eux, je ne les aime pas et ils ne m’aiment pas, mais j’ai toujours pensé qu’ils étaient honnêtes et intègres et s’occuperaient de leur peuple et les leurs. C’est parti, oubliez ça.

«S’ils signent cette lettre d’intention, ils sont aussi mauvais que les autres.»