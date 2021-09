Gary Neville: “Déçu” Jesse Lingard n’a pas bougé cet été – Man United News And Transfer News

in

Gary Neville a exprimé sa déception que l’attaquant de Manchester United, Jesse Lingard, n’ait pas réussi à quitter son club d’enfance cet été.

Lingard a revitalisé sa carrière la saison dernière en prêt à West Ham, faisant 16 apparitions et enregistrant neuf buts et cinq passes décisives.

Cette forme l’a vu passer à deux doigts de faire partie de l’équipe d’Angleterre pour les championnats d’Europe, ce qui était inconcevable quelques mois auparavant.

Après que des rumeurs aient persisté tout l’été selon lesquelles un retour au London Stadium était prévu, les Hammers ont finalement dépensé environ 25 millions de livres sterling pour le milieu de terrain croate Nikola Vlasic.

Neville avait ce qui suit à dire à Sky Sports :

« En fait, j’aurais pensé que quelques joueurs de plus à Manchester United [would have left]. Je suis déçu pour Jesse Lingard qu’il n’ait pas quitté Manchester United.

“Il aura quelques matchs, il aura des moments sur le terrain, il contribuera, mais je pense qu’il avait quelque chose à West Ham l’année dernière qui signifiait que Jesse Lingard à lui seul se présentait comme un très bon joueur.”

« Pour redevenir un joueur de l’équipe, je pense que, pour moi, c’est décevant. Je pense qu’il faut parfois voler du nid et partir. Je pensais qu’il l’avait déjà fait avec ce qu’il a fait l’année dernière.

L’intérêt de West Ham n’était pas un secret et l’assistant de David Moyes, Stuart Pearce, a déclaré ce qui suit à Talk Sport :

« Nous aimerions qu’il vienne nous rejoindre. Cela a été un secret de polichinelle. Il était merveilleux l’année dernière.

“C’est un garçon spécial et il était très bon avec les joueurs – les joueurs l’aiment vraiment, ses capacités ont brillé l’année dernière et nous ont donné une excellente option dans notre équipe.”

Lingard sera probablement derrière Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Paul Pogba et Mason Greenwood dans son rôle préféré de numéro dix ou à l’extérieur.

Bien qu’il offre une profondeur brillante, il semble qu’un mouvement pour Jesse à ce stade de sa carrière aurait été la meilleure option pour toutes les personnes impliquées.