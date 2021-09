Gary Neville “déçu” La star de Manchester United n’est pas partie cet été

in

Gary Neville pense que le rôle de Jesse Lingard à Manchester United cette saison sera minime et se dit “déçu” que le milieu de terrain n’ait pas quitté Old Trafford le mois dernier.

Lingard semblait susceptible de déménager définitivement à West Ham cet été après son brillant prêt là-bas la saison dernière.

L’Anglais a marqué neuf buts et récolté quatre passes décisives en 16 matches de Premier League après avoir été prêté en janvier.

West Ham recherchait un déménagement permanent pour le joueur de 28 ans, mais financièrement, un accord aurait été hors de leur portée.

La forte valorisation de 30 millions de livres sterling de Man Utd était considérée comme l’un des principaux facteurs expliquant l’intérêt de West Ham en deçà.

Mais selon l’Evening Standard, le salaire de 120 000 £ par semaine de Lingard était un autre obstacle qui a empêché une percée.

Néanmoins, avec Lingard dans la dernière année de son contrat, le Le point de vente suggère que West Ham pourrait encore faire atterrir son homme dans une future fenêtre. Surtout si Lingard refuse de signer un nouveau contrat.

Cela laisserait United regarder Lingard partir en transfert gratuit l’été prochain.

Mais Neville pense que Lingard aurait dû être déplacé.

« En fait, j’aurais pensé que quelques joueurs de plus à Manchester United [would have left]. Je suis déçu pour Jesse Lingard qu’il n’ait pas quitté Manchester United », a déclaré Neville à Sky Sports News mercredi.

“Il aura quelques matchs, il aura des moments sur le terrain, il contribuera, mais je pense qu’il avait quelque chose à West Ham l’année dernière qui signifiait que Jesse Lingard à lui seul se présentait comme un très bon joueur.

« Pour redevenir un joueur de l’équipe, je pense que, pour moi, c’est décevant. Je pense qu’il faut parfois voler du nid et partir. Je pensais qu’il l’avait déjà fait avec ce qu’il a fait l’année dernière.

“Je pense donc qu’il y a deux ou trois joueurs qui n’auront pas beaucoup de temps de jeu cette année qui auraient pu rejoindre Dan James et vraiment faire avancer leur carrière et obtenir plus de football.”

Dan James conviendra à Leeds

À propos du transfert de 25 millions de livres sterling de l’homme du Pays de Galles à Leeds United, il a ajouté : « Je pense que c’est vraiment bien pour Dan James. Je pense que c’est l’un de ceux où c’est gagnant-gagnant. Il n’y a aucune tristesse pour moi dans le départ de Dan James parce que je pense qu’il est venu à United, il a toujours fait de son mieux. Il était une menace massive lors de la contre-attaque.

«Mais Manchester United a beaucoup de joueurs dans ce type de domaines. Et je pense que c’est vraiment important pour les jeunes joueurs d’aller jouer. Et Leeds l’a toujours voulu, ils le voulaient pour la première fois quand Manchester United l’a eu.

« Il conviendra à la façon dont Leeds joue. Vous pensez à la façon dont Leeds joue en contre-attaque avec une telle vitesse, en tête-à-tête sur tout le terrain, il adorera ça là-bas.

« Il y a beaucoup de monde là-bas. C’est aussi un club qui exige beaucoup, donc je pense que c’est une bonne chose pour Man United d’avoir l’argent qu’il a. Je pense que c’est une bonne chose pour Dan James qu’il poursuive sa carrière dans un bon club.

