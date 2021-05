Gary Neville demande que le “ pouvoir soit enlevé ” à Joel Glazer et aux propriétaires d’autres “ six grands ” clubs alors que la légende de Manchester United réagit aux fans qui prennent d’assaut Old Trafford

Gary Neville a prononcé un discours passionné contre le propriétaire de Manchester United, Joel Glazer, alors qu’il réagissait aux nouvelles de fans prenant d’assaut Old Trafford dimanche.

Leurs actions ont vu l’affrontement de Man United à domicile contre Liverpool reporté alors que des centaines de fans ont fait irruption dans le sol et se sont frayés un chemin sur le terrain.

Les fans de Man United ont commencé leurs manifestations devant Old Trafford

Mais certains ont réussi à entrer dans le stade

Les tensions entre les supporters et les hauts dirigeants du club mijotent depuis que Malcolm Glazer a pris le contrôle en 2005.

Mais ils ont depuis atteint le point d’ébullition lorsque le propriétaire actuel, Joel Glazer, ainsi que les propriétaires des autres “ six grands ” clubs de la Premier League, ont tenté de former une Super League européenne séparatiste.

Le projet controversé est tombé à plat au bout de deux jours, mais le ressentiment entre les fans et les décideurs d’Old Trafford persiste.

Un certain nombre de fans ont pris d’assaut le terrain d’entraînement du club le mois dernier, mais ces manifestations ont été encore plus choquantes.

Neville a condamné davantage Glazer alors qu’il réagissait à la nouvelle choquante de la manifestation débordant

Et après? Eh bien, la légende du club, Neville, veut voir le pouvoir enlevé à des joueurs comme les Glazers, insistant sur le fait que les Américains “ n’ont jamais eu la confiance ” des fans de Man United.

“Que la famille Glazer ait été bonne ou mauvaise, ce qu’elle a fait il y a deux semaines n’est pas acceptable et des excuses ne suffisent pas”, a déclaré Neville sur Sky Sports.

«Joel Glazer disant qu’il veut reconstruire la confiance avec les fans de football de ce club, il n’a jamais eu la confiance, il n’a jamais communiqué avec eux, il ne leur a jamais parlé. Il n’a jamais dit un mot.

«Aujourd’hui, nous pouvons être en colère, le match peut ne pas se dérouler, les fans sont en colère, ils ont protesté pacifiquement et nous devons accepter que vous êtes autorisé à manifester dans ce pays, c’est le droit de tout le monde.

«Mais demain, il s’agit de réforme et de réglementation, car il y a six ou sept personnes dans le football anglais qui l’ont sous leur contrôle et ce contrôle doit leur être enlevé.