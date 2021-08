Gary Neville dénonce la réticence de Manchester United à faire ce “pas supplémentaire” dans cette fenêtre de transfert – Man United News And Transfer News

in

La légende de Manchester United, Gary Neville, a insisté sur le fait que le club doit débarquer Harry Kane pendant cette fenêtre de transfert.

Dans le Monday Night Football de Sky Sport, Neville et Jaimie Carragher ont discuté des titres de United et de la question de savoir si Ole Gunnar Solskjaer peut mener son équipe à l’argenterie dans cette campagne.

Selon Neville, United devrait envisager Kane comme remplaçant direct d’Anthony Martial, qui n’a pas encore retrouvé sa forme de buteur depuis son retour de blessure.

Il a déclaré : « J’ai du mal à comprendre pourquoi United ne franchit pas cette étape supplémentaire dans cette fenêtre de transfert. Sancho était de 70 millions de livres sterling, mais c’était l’argent de l’année dernière.

🗣️ “Pourquoi ne vont-ils pas pour Harry Kane. S’il va à Manchester United, ils peuvent obtenir 90-95 points” – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 24 août 2021

“En ce qui concerne United, ils ont toujours recherché le meilleur joueur anglais ou britannique de Premier League, historiquement.”

« Pourquoi Martial, James, Lingard, parlez-vous de décharger les salaires là-bas et d’obtenir potentiellement des frais de transfert ? Pourquoi ne vont-ils pas pour Harry Kane cette semaine ?

«Je pense que si Kane allait à United, ils pourraient obtenir jusqu’à 90-95 points. Ils doivent encore remplacer Cavani et Martial l’été prochain. Martial ne le fera pas. Cavani n’a plus qu’un an.

«Ils vont devoir acheter un avant-centre à un moment donné. Pourquoi ne pas obtenir l’homme maintenant et donner à Ole l’élan dont il a besoin pour atteindre ce total de points ? Je ne pense pas qu’il puisse le faire avec seulement Sancho et Varane.

Lorsqu’on lui a demandé si Man United pouvait gagner le championnat cette saison, il a répondu :

«Je pense qu’ils seront encore courts. Chelsea, nous avons vu ce qu’ils ont fait avec Lukaku.

«Nous avons vu que Van Dijk revient pour Liverpool; nous savons que Manchester City a Grealish et est pour Kane.

“S’ils obtiennent Kane, je pense qu’il y a un énorme problème pour United.”

“Si Guardiola, Klopp ou Tuchel avaient l’équipe de #MUFC, vous penseriez qu’ils pourraient gagner la ligue.” @Carra23 et @GNev2 discutent des dépenses de Manchester United sous Ole Gunnar Solskjaer et s’il est sous pression pour livrer cette saison… pic.twitter .com/Ae4ylaOThX – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 24 août 2021

The Peoples Person a récemment couvert un autre article mentionnant l’insistance de Neville pour que United fasse une offre pour Kane.

L’un des principaux problèmes du gameplay de United est l’incapacité de garder la possession au milieu de terrain. Cela a été souligné lors du match nul 1-1 contre Southampton dimanche dernier.

Il serait beaucoup plus logique que le club achète un milieu de terrain de haute qualité pour soutenir Paul Pogba et Bruno Fernandes.

Gary, j’ai du mal à comprendre pourquoi vous demandez à United de ne pas remplacer Kane sans mentionner quoi que ce soit à propos de la signature du milieu de terrain dont nous avons désespérément besoin ? C’est le plus gros problème, pas Kane. https://t.co/oPhEecnUZf – United Peoples TV (@UnitedPeoplesTV) 23 août 2021

La signature transformerait complètement la façon dont l’équipe joue, ce qui, à son tour, conduirait à plus d’opportunités de buts pour les attaquants.

À une semaine de la fin du mercato, le club doit prioriser le transfert d’un milieu de terrain.