Gary Neville dénonce le manque d’équilibre du côté de Man Utd et suggère que cinq étoiles ne devraient pas commencer ensemble

Gary Neville a déclaré que Manchester United avait un sérieux problème d’équilibre dans son onze de départ, insistant sur le fait qu’il n’y avait pas assez de « chevaux de travail » dans l’équipe.

United est tombé à une défaite lamentable 4-2 contre Leicester City samedi après-midi avec l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer maintenant sur une série de seulement deux victoires lors de leurs sept derniers matchs.

Neville a accusé l’équipe actuelle de United d’être « séparée » au cours de cette course, insistant sur le fait qu’une équipe comprenant Mason Greenwood, Jadon Sancho, Paul Pogba, Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes – qui ont tous commencé contre Leicester – causera des problèmes ailleurs sur le terrain .

« Leurs performances sont loin d’être assez bonnes, au moment où ils affrontent des équipes à moitié décentes, ils vont avoir du mal. » Neville a déclaré à Sky Sports.

«Les performances ont été de mauvaise qualité toute la saison, c’est décoiffant et débraillé à regarder. Donc, lorsque vous jouez contre une équipe avec une méthodologie, vous allez vous séparer. Ils se sont séparés contre Villa, séparés contre Everton, séparés par Villarreal.

«Nous avons vu une équipe qui a été choisie aujourd’hui avec Greenwood, Sancho, Pogba, Ronaldo et Fernandes dans cette équipe.

«Je ne voudrais pas être un défenseur dans cette équipe. Je les adorerais en tant que joueurs mais pas tous dans la même équipe. Il n’y a pas assez de bêtes de somme.

« Il y a une raison pour laquelle Darren Fletcher et John O’Shea et Gary Neville et Nicky Butt et Tom Cleverley ont joué aux côtés de ces grands joueurs de Manchester United, car ce sont des chevaux de trait. L’équipe actuelle est déséquilibrée.

« Et Manchester United obtient ce qu’il mérite et cela doit changer. Aujourd’hui, ce n’était pas une surprise, les performances n’étaient pas très bonnes même s’ils ne gagnaient pas.’

Les trois prochains matches de Premier League de United sont contre Liverpool, Tottenham et Manchester City avec des matchs cruciaux en Ligue des champions contre l’Atalanta entre les deux.



