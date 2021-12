Gary Neville dit à Liverpool d’arrêter Leeds United MD

Photo par Alex Dodd – CameraSport via .

Gary Neville a déclaré sur Sky Sports Premier League (23 h 02, le 6 décembre 2021) que Liverpool et Manchester United devraient empêcher le directeur général de Leeds United, Angus Kinnear, de faire le genre de commentaires qu’il a faits sur les nouvelles propositions d’examen dirigées par les fans.

Neville a déclaré que Liverpool et Manchester United sont les meilleurs clubs d’Angleterre qui devraient « restreindre » les commentaires de Leeds MD Kinnear.

Comme cité dans The Yorkshire Evening Post, Kinnear n’était pas entièrement satisfait des 47 recommandations formulées par l’examen dirigé par les fans.

Certaines de ces propositions incluent un régulateur indépendant pour le football et une taxe de 10% sur les transferts de Premier League, comme l’a rapporté Leeds Live.

Cependant, Leeds MD Kinnear n’aime pas l’idée d’avoir un régulateur indépendant et de faire sortir plus d’argent de la Premier League.

Vous pouvez lire ses commentaires dans leur intégralité ici.

L’ancien défenseur de United et expert de Sky Sports Neville a donné son avis sur la position de Leeds.

LEEDS, ANGLETERRE – 30 JUIN : le directeur général de Leeds United, Angus Kinnear, et le directeur du football, Victor Orta, applaudissent après le coup de sifflet final lors du match de championnat Sky Bet entre Leeds United et Luton Town à Elland Road le 30 juin 2020 à Leeds, en Angleterre. (Photo par Alex Dodd – CameraSport via .)

Message de Gary Neville à Liverpool à propos de Leeds

Neville a déclaré lundi soir Football sur Sky Sports Premier League (23 h 02, le 6 décembre 2021) : « Je pensais juste que Leeds United en tant que propriétaire, en tant qu’équipe de direction, aurait compris le sentiment de détresse économique, de désespoir en étant dans le championnat qu’ils étaient depuis si longtemps.

« Ce que j’espère, c’est que certains des meilleurs clubs du pays, comme Manchester United et Liverpool – j’ai toujours pensé qu’ils devraient vraiment être les gardiens du football anglais, les clubs les plus historiques, les plus titrés, ils ont le plus grand l’argent et le plus de revenus – ils devraient vraiment être assis là, en quelque sorte freiner certains de ces commentaires. «

Ce n’est pas la première fois que Neville frappe Kinnear suite à ses commentaires.

L’ancien international anglais a ridiculisé le Leeds MD sur Twitter lorsqu’il a lu les commentaires pour la première fois.

Tout le monde se souvient quand Leeds United était dans le championnat, suant comme un fou sur sa propre situation financière s’il ne montait pas. Comment en est-on arrivé là en 12 mois ? Un triste état de choses. Certes, même les fans de Leeds n’aiment pas ces notes de programme sur le Fan Led Review https://t.co/qBV0CEhHds – Gary Neville (@GNev2) 30 novembre 2021

Il sera intéressant de voir ce qui se passera finalement avec les recommandations de l’examen dirigé par les fans.

