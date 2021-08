Gary Neville dit à Manchester United de signer Harry Kane mais Jamie Carragher dit que Pep Guardiola, Jurgen Klopp et Thomas Tuchel gagneraient la Premier League avec l’équipe actuelle des Red Devils

in

Gary Neville a demandé à Manchester United de signer Harry Kane maintenant.

Kane a été fortement lié à un éloignement de Tottenham cet été, mais les rivaux de United, Manchester City, sont les premiers à le signer.

.

Kane sera-t-il toujours un joueur de Tottenham le 1er septembre ?

Cependant, l’hésitation de City à payer le prix demandé de 150 millions de livres sterling de Daniel Levy a vu cette saga s’éterniser.

Et cela pourrait être l’occasion pour United de se faufiler et de signer l’attaquant avant City, estime Neville, qui a ajouté qu’Ole Gunnar Solskjaer aura besoin d’un nouvel attaquant au cours de la prochaine année.

“Manchester United perdra Martial et Cavani au cours des 12 prochains mois”, a déclaré Neville à Sky Sports. « Mason Greenwood sera leur seul avant-centre. Ils en ont besoin d’un nouveau dans les 12 prochains mois.

«Le gars est disponible maintenant si vous payez 150 millions de livres sterling. Tu as Martial, James, Mata dont on pourrait se passer pour le moment.

Man United a déjà signé Raphael Varane et Jadon Sancho mais Neville veut qu’ils obtiennent aussi Kane

“Je pense que l’arrivée de Kane serait un différenciateur.”

Il a été suggéré que la signature de Kane ferait des prétendants au titre de Man United, cependant, Jamie Carragher a fait valoir que les Red Devils ne manquent pas des joueurs de qualité nécessaires pour relever un défi.

«La réponse est toujours d’aller dépenser 100 millions de livres sterling pour quelqu’un. Allez faire un blitz sur le marché des transferts », a déclaré Carragher.

« Vous parlez de Chelsea qui achète Romelu Lukaku et les gens disent qu’ils vont gagner le championnat – c’est eux ou City. Manchester United a terminé au-dessus d’eux la saison dernière et ils ont acheté Raphael Varane et Jadon Sancho !

“Je n’ai pas le sentiment que Manchester United ne peut pas rivaliser. Si Pep Guardiola, Jurgen Klopp ou Thomas Tuchel avaient l’équipe de Manchester United, ils pourraient gagner le championnat.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.