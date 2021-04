Gary Neville dit qu’Arsenal, Chelsea, Manchester United, Man City, Tottenham et Liverpool devraient être critiqués d’eux-mêmes et DÉDUITS DES POINTS pour avoir accepté les propositions de “ scandale ” de la Super League européenne

Gary Neville a déclaré que les six clubs de Premier League qui ont accepté les nouvelles propositions de la Super League européenne devraient être “ déduits de points ” pour avoir soutenu les plans de “ scandale ”.

Dimanche, il a été rapporté que Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham et Manchester City avaient signé le plan d’échappée.

.

Neville a qualifié le big six traditionnel de la Premier League de honte après avoir soutenu les nouvelles propositions de la Super League européenne

La Premier League a par la suite déclaré qu’elle “ condamne toute proposition qui attaque les principes de la concurrence ouverte et du mérite sportif ” après le développement.

La nouvelle est apparue à la veille d’un nouveau look de la Ligue des champions à 36 équipes discuté par l’UEFA lundi.

Et s’exprimant en tant que commentaire lors de l’affrontement de Man United avec Burnley à Old Trafford, Neville a exprimé son dégoût que les six grands clubs traditionnels de la Premier League aient soutenu les propositions.

Il a déclaré: «Je ne suis pas contre la modernisation des compétitions de football, nous avons la Premier League, la Ligue des champions, mais je pense que faire des propositions au milieu de Covid et de la crise économique pour tous les clubs est un scandale absolu.

“United et le reste des ‘Big Six’ qui se sont inscrits contre le reste de la Premier League devraient avoir honte d’eux-mêmes.”

Keane et Richards ont également été moins qu’impressionnés par la nouvelle

Il a ajouté: «Super Ligue européenne? Est-ce qu’Arsenal est là-dedans? Ils viennent de dessiner avec Fulham! Man United dessine avec Burnley! »

L’ancien capitaine de United, Roy Keane, a déclaré sur Sky Sports: «Je pense que c’est une question d’argent, de cupidité.

«De toute évidence, nous n’avons encore rien entendu de la FIFA, mais cela ne sonne pas bien. Espérons qu’il s’est arrêté dans son élan.

«Nous parlons des grands clubs. Le Bayern Munich est l’un des plus grands clubs du monde – au moins, ils ont pris position, ce qui est un bon début.

Alors que l’ancien défenseur de Manchester City, Micah Richards, également expert lors du match de Premier League de United contre Burnley, a ajouté: «La Premier League s’est déroulée à merveille.

«Nous savons tous que c’est une entreprise, mais qu’arrive-t-il aux fans, aux souvenirs que les fans ont eu au fil des ans? Sont-ils simplement oubliés pour l’argent?

“Je pense que c’est une honte absolue, pour être honnête.”

L’ancien attaquant anglais Gary Lineker, quant à lui, a écrit sur les réseaux sociaux: «Sentez-vous que ce complot de la Super League mourra sur son absurde et avare un ***.»

Lineker pense que les propositions ne se concrétiseront pas

La menace d’une Super League européenne se profile depuis un certain temps avec des rapports datant d’octobre suggérant que des discussions avaient lieu avec les meilleurs clubs.

En janvier, les plans ont été rapportés pour la première fois, citant un document décrivant une ligue de 20 équipes, hors du contrôle de l’UEFA. Il serait composé de 15 membres permanents et de cinq qui se qualifieraient pour le concours chaque année.

Le Times rapporte que les 15 clubs fondateurs partageraient une subvention de 3,1 milliards de livres sterling.

. – Piscine

Le Bayern Munich est un club qui n’a pas soutenu la nouvelle Super League européenne

Les matchs seraient joués en milieu de semaine tandis que les clubs continueraient à concourir dans leurs ligues nationales.

Et dans une déclaration en solo, la Fédération de football a déclaré qu’il était clair qu’une Super League européenne serait «préjudiciable au football anglais et européen à tous les niveaux» et qu’elle «prendrait toute mesure légale et / ou réglementaire nécessaire pour protéger les intérêts plus larges de la Jeu anglais ».

Sa déclaration disait: «La FA a été informée que certains clubs anglais envisageaient de former une Super League européenne fermée avec d’autres clubs européens. Il est clair que cela nuirait au football anglais et européen à tous les niveaux et porterait atteinte aux principes de la compétition ouverte et du mérite sportif qui sont fondamentaux pour le sport de compétition.

«Pour que de nouvelles compétitions soient formées impliquant des clubs de différentes associations, l’approbation serait requise de la part des associations nationales concernées, de la confédération et / ou de la FIFA. Nous n’autoriserons aucune compétition qui porterait préjudice au football anglais et prendrons toutes les mesures légales et / ou réglementaires nécessaires pour protéger les intérêts plus larges du jeu.

«Nous notons que la FIFA a confirmé plus tôt cette année qu’eux-mêmes et les six confédérations ne reconnaîtraient aucune compétition de ce type et, à ce titre, tout joueur ou club impliqué pourrait ne pas être autorisé à participer à une compétition officielle relevant de la compétence de la FIFA ou de leurs confédération.

«La FA continuera de travailler avec l’UEFA, la FIFA et la Premier League pour veiller à ce que rien ne soit approuvé qui puisse nuire au football anglais. Nous travaillerons avec les supporters, la Premier League, l’EFL, la PFA et la LMA, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes, ici et à l’étranger, pour défendre l’intégrité et les perspectives d’avenir du football anglais dans le meilleur intérêt du jeu. »