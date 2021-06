Gary Neville dit que Billy Gilmour de Chelsea est «techniquement meilleur» que son rival anglais

Billy Gilmour impressionné lors du match nul entre l’Écosse et l’Angleterre à Wembley (. via .)

Gary Neville pense que Billy Gilmour de Chelsea est «techniquement meilleur» que le milieu de terrain de Leeds United Kalvin Phillips.

Gilmour a obtenu son premier départ senior pour l’Écosse pour leur affrontement pour l’Euro 2020 contre l’Angleterre à Wembley vendredi soir et le joueur de 20 ans a brillé au cœur du milieu de terrain de son équipe.

Gilmour a été nommé homme du match pour sa prestation contre l’équipe de Gareth Southgate, ce qui a permis à l’Écosse d’atteindre la phase à élimination directe avant son dernier match de groupe contre la Croatie mardi.

Le milieu de terrain a connu une solide fin de saison nationale sous Thomas Tuchel à Chelsea.

Et Neville pense que la performance de Gilmour à Wembley a été une “expérience qui donne à réfléchir” pour le milieu de terrain anglais.

‘Il est entré dans un match de coupe contre Liverpool lors de son premier match [for Chelsea] et il était brillant », a déclaré Neville à ITV Sport.

Billy Gilmour a été nommé homme du match pour sa prestation contre l’Angleterre (UEFA via .)

“Son tempérament est fantastique, il accepte le ballon, regarde ces clips, c’est une expérience qui donne à réfléchir pour l’Angleterre.

‘Gilmour, McGinn et McGregor étaient meilleurs sur le ballon que les milieux de terrain anglais mais pas seulement cela, Tierney, Hanley et McTominay à l’arrière étaient meilleurs sur le ballon en le passant au milieu de terrain, Stones, Mings, Rice et Phillips ont eu du mal à obtenir cette construction -up jouer à droite la nuit dernière.

Plus : Chelsea FC



“Gilmour a toujours été disponible, l’Angleterre n’a pas ce joueur.

«Les gens pourraient pointer du doigt Kalvin Phillips, mais il n’est pas aussi bon avec le ballon, pour accepter le ballon, que Gilmour. Techniquement, il va un peu mieux.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();