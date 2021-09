Gary Neville dit que Cristiano Ronaldo est le plus grand joueur de tous les temps

Les choses se sont envenimées dans les studios Sky Sports alors que Gary Neville a qualifié Cristiano Ronaldo de plus grand footballeur à avoir jamais vécu.

Ronaldo a fait de brillants deuxièmes débuts pour Manchester United alors que ses deux buts les ont aidés à remporter une victoire 4-1 sur Newcastle.

Bien sûr, Ronaldo a eu un impact sur le match. C’était juste censé être

Les exploits du Portugais à Old Trafford ont déclenché un autre épisode sur qui est le plus grand de tous les temps – Ronaldo ou Lionel Messi.

À propos de Ronaldo, Neville a déclaré dans Monday Night Football: “Je me sens juste avec les records internationaux de buts, les Ligues des champions et la variété de buts qu’il a marqués, il me faut penser qu’il est le plus grand joueur de football de tous les temps.”

Jamie Carragher n’avait rien de tout cela cependant, répondant: “Personne n’est un grand fan de Ronaldo ou de Messi. Ronaldo n’est pas le plus grand joueur de tous les temps.

“Peu importe comment un ballon va dans le filet… Messi a un meilleur record de buts que Ronaldo. C’est aussi un meneur de jeu, Messi peut faire un match, Ronaldo ne peut pas.

Neville a soutenu son ancien coéquipier tandis que Carragher est l’équipe Messi

Carragher a fait référence au début de l’argument de Neville selon lequel Ronaldo est le joueur qu’il aimerait le plus remplacer sur un terrain en tant que manager, affirmant que Messi a marqué plus de buts en sortant du banc.

L’ancien homme de Liverpool a ajouté: “Ronaldo peut peut-être faire des choses que Messi ne peut pas, mais Messi vous emmène dans un endroit où vous ne pouvez pas vraiment croire ce que vous voyez.

“Ronaldo fait des choses que les autres joueurs peuvent faire… Messi fait des choses que nous n’avons jamais vues auparavant.”

🗣️ “Ronaldo est plus complet dans la partie la plus importante du jeu.”

🗣️ "Ronaldo est plus complet dans la partie la plus importante du jeu."

🗣️ "Messi peut faire un jeu, Ronaldo ne peut pas faire ça." Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? 👀

Il est juste de dire que le débat s’est terminé avec Neville et Carragher acceptant d’être en désaccord. Mais il ne fait aucun doute qu’il y a un facteur de bien-être à Man United avec le retour de Ronaldo.

Les fans rêveront qu’il sera celui qui les guidera vers un premier titre de Premier League en huit ans, mais Neville n’est pas convaincu que cela se produira ce trimestre, même s’il le considère comme le plus grand joueur de tous les temps.

Neville a ajouté : « Il rend l’équipe meilleure… il les rend plus susceptibles de remporter le titre qu’il y a trois semaines.

“Quelque chose en moi me dit que je ne pense pas qu’il en fera l’équipe qui leur fera remporter le titre cette saison.”

En tant que vainqueur, Ronaldo visera les premiers prix à Man United

