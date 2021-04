Gary Neville dit que la famille Glazer est des “ charognards ” parmi les propositions de la Super League européenne alors que Jamie Carragher appelle les fans de football à s’unir pour mettre fin à la compétition séparatiste

La légende de Manchester United, Gary Neville, a une fois de plus rendu un verdict cinglant sur la proposition de Super League européenne et a qualifié la famille Glazer de “ charognards ” qui ont besoin de “ quitter le pays ”.

Les Red Devils ont été confirmés comme l’un des 12 membres fondateurs de la compétition – conçue pour rivaliser avec la Ligue des champions – dimanche soir.

Sky Sports

Neville n’a pas retenu ses sentiments sur la famille Glazer

Six de ces clubs sont originaires de la Premier League, Neville qualifiant les plans d ‘“ acte criminel contre les fans’ ‘.

Et Neville a réitéré son point de vue fort sur Monday Night Football, admettant qu’il se sentait “ légèrement complice ” de ne pas avoir auparavant rejoint les critiques des Glazers lorsqu’ils ont pris le contrôle de Manchester United.

«Je suis resté assez calme en ce qui concerne la famille Glazer au fil des ans», a expliqué Neville.

«Je suis resté silencieux parce que lorsque le club a été repris en tant que PLC, vous saviez qu’il pouvait être acheté et qu’il était hors de contrôle de tout le monde, un marché complètement différent, généralement dans la vie, et j’ai toujours pensé: ‘Quelle est la réponse à les vitriers?

«Qui les prend, la Russie, la Chine, l’argent de l’État, pour les deux ou trois milliards de livres dont il aurait besoin?

«Je suis resté silencieux parce que c’est toujours Man United, je peux toujours regarder les gars jouer, je peux être heureux et je peux être triste, je regarde toujours le football dans ce pays.

«S’ils retirent des dividendes, d’accord, ce sont des dividendes, je peux vivre un peu avec. Ce avec quoi je ne peux pas vivre, c’est d’attaquer tous les fans de football de ce pays.

Sky Sports

Carragher dit que les fans de football doivent se rassembler pour empêcher la création de la ligue séparatiste

«Ils ont dépassé le cap, ils sont des charognards et ils ont besoin de se retirer de ce club de football et de quitter ce pays. Nous devons nous réunir maintenant, il est peut-être trop tard.

«Il y aura des gens à Man United, des fans qui se disputaient il y a 15 ans qui diront qu’il est trop tard, mais il n’est jamais trop tard. Nous devons arrêter cela. C’est absolument essentiel que nous le fassions.

Neville a également admis qu’il était “ vraiment inquiet ” quand il a vu le nom de Joel Glazer inclus dans la déclaration fondatrice.

Il a ajouté: «Quand je me suis réveillé et que j’ai vu la déclaration sur laquelle figurait le nom de Joel Glazer, j’ai pensé que c’était un gros problème.

.

Les fans de Liverpool ont clairement exprimé leurs sentiments sur les plans proposés

.

“ Les fans avant les finances, tous les fans ne sont pas nous ” n’était qu’une des affiches devant Elland Road lundi soir

«Il ne met son nom sur rien de cet homme. Il est intelligent, il sait ce qu’il veut et il a garé ses belettes et il est sorti et cela m’a fait penser: «C’est sérieux».

«Il ne recule pas, il essaiera de faire passer cela et, une fois qu’il aura mis son nom dessus, il essaiera de forcer cela.

«Ils (les Glazers) ont vécu l’enfer dans les premières années à Manchester United, ils ont résisté, se sont démarqués et ils s’en moquent, alors quand j’ai vu son nom dessus, je me suis vraiment inquiété.

Pendant ce temps, Jamie Carragher est catégorique sur le fait que les supporters et les acteurs du football peuvent empêcher la proposition de Super League européenne de décoller.

tous les changements

“Mon message à tout le monde est que ces clubs pensent que c’est un accord conclu, je ne pense pas que ce soit le cas”, a déclaré l’icône de Liverpool dans le même spectacle.

«Les partisans de tout le pays peuvent l’arrêter et je le crois vraiment. À l’avant-garde de cela, il y aura Liverpool parce que je l’ai déjà vu.

«Nous avons le tribalisme dans ce pays, nous avons la rivalité et c’est ce qui rend le jeu tel qu’il est et c’est ce que nous aimons.

«Les fans de football se réunissent – nous tous à la télévision, les experts, les joueurs, les managers se réunissent et arrêtons cela.

«Cela peut être arrêté et j’en suis convaincu. Pour aller de l’avant, c’est ce dont nous avons besoin, des marches dans les stades, des supporters se rassemblant, cela ne devrait pas être autorisé.