Gary Neville dit que Liverpool, 27 ans, est « malchanceux » à cause de deux joueurs « incroyables »

Gary Neville a partagé qu’Andy Robertson de Liverpool n’avait pas de chance de ne pas faire partie de son équipe de la saison jusqu’à présent, comme il l’a dit Monday Night Football sur Sky Sports.

Le spécialiste de Sky a nommé João Cancelo de Manchester City et le coéquipier de Robertson à Liverpool, Trent Alexander-Arnold, comme arrières latéraux du XI à mi-parcours de la campagne de Premier League.

Alors que Cancelo peut également opérer sur le côté droit, il a été exceptionnel partout où Pep Guardiola l’a affronté cette saison, y compris en tant qu’arrière gauche.

Les fans de Liverpool peuvent avoir des points de vue différents, mais certains diront que Cancelo est probablement le meilleur arrière de la ligue en ce moment.

Quoi qu’il en soit, Neville pense que Cancelo et Alexander-Arnold sont « absolument incroyables » et qu’ils sont la raison pour laquelle Robertson ne fait pas encore partie de son équipe de la saison.

« J’ai pensé aux deux arrières (Alexander-Arnold et Cancelo) », a déclaré Neville. «Je pensais que ce n’était pas de chance pour Robertson.

«Je pense que Cancelo et Alexander-Arnold ont illuminé cette ligue d’arrière cette année. Ils sont juste absolument incroyables.

Beaucoup de choses ont changé depuis que Neville se déchaînait sur le flanc droit sous les couleurs de Manchester United dans les années 90 et au début des années 2000.

Il n’y a pas beaucoup de postes dans le football mondial aujourd’hui qui se sont autant transformés au fil des ans.

Des joueurs comme Alexander-Arnold et Cancelo ont joué leur rôle en devenant un rôle pour des joueurs et des artistes plus offensifs qui peuvent afficher les chiffres attendus par un meneur de jeu.

Les supporters se disputeront toute la nuit pour savoir qui a le meilleur arrière du monde, mais la plupart diront probablement qu’ils portent les couleurs de Liverpool ou de Manchester City.

