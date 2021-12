Gary Neville dit que Liverpool a un joueur vraiment unique en son genre

Photo de James Gill – Danehouse/.

S’exprimant sur son podcast, Gary Neville a parlé de manière lyrique de l’arrière latéral de Liverpool, Trent Alexander-Arnold.

L’arrière droit a été tout à fait incroyable cette saison. Il n’y a pas d’autre façon de le décrire.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un défenseur, il a déjà deux buts et 10 passes décisives à son actif dans toutes les compétitions, et nous ne sommes même pas encore dans la nouvelle année.

Neville pense qu’Alexander-Arnold est un phénomène, déclarant qu’il n’a jamais vu un arrière droit en Premier League capable de livrer un ballon aussi bien qu’il le peut.

Qu’est-ce qui a été dit à propos d’Alexandre-Arnold ?

Neville ne tarit pas d’éloges sur l’as de Liverpool.

« Alexander-Arnold est un phénomène absolu lorsqu’il s’agit de la qualité de son passage et de sa prestation. C’est quelque chose, comme vous le dites, que je n’ai jamais vu auparavant d’un arrière latéral. C’est De Bruyne, c’est Beckham, c’est Gerrard. Ce sont des joueurs offensifs et c’est un arrière droit. C’est la plus haute distinction que je puisse lui payer », a déclaré Neville.

Photo de Visionhaus/.

Redéfinir le rôle

De temps en temps, vous obtenez un footballeur qui redéfinit complètement son rôle dans le football.

Claude Makelele l’a fait au milieu de terrain, Lionel Messi l’a fait en faux neuf et maintenant Alexander-Arnold le fait en arrière latéral.

Jamie Carragher a dit un jour à Neville que personne ne voulait devenir un arrière latéral, mais Alexander-Arnold a en quelque sorte rendu cette position à la mode.

Comme le dit Neville, il n’a jamais vu un joueur comme celui-ci, et, pour être honnête, nous non plus.

Oui, des gens comme Cafu, Dani Alves et même Neville lui-même ont montré que les arrières latéraux peuvent contribuer à une attaque, mais Alexander-Arnold est le principal centre créatif de son équipe à partir de l’arrière droit, et c’est quelque chose que nous n’avons tout simplement jamais vu .

Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

