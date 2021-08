Gary Neville encourage Jesse Lingard à se rendre à West Ham – Man United News And Transfer News

in

Gary Neville a conseillé à Jesse Lingard de retourner à West Ham.

L’ailier de 28 ans a été prêté au club londonien pour la seconde moitié de la saison dernière et les a aidés à terminer sixième en Premier League, leur assurant une place en Europe.

Il est retourné dans son club parent et a eu une pré-saison chargée, en vedette dans l’équipe épuisée d’Ole Gunnar Solskjaer pour la série de matches amicaux.

Lingard isole actuellement après avoir été testé positif pour Covid 19 et n’a donc pas pu commencer le match d’ouverture de la saison des Reds, au cours duquel ils ont battu Leeds 5-1 devant un Old Trafford bondé. Mais il était difficile de voir où Lingard pourrait s’intégrer.

Neville a déclaré (via le Mirror) “Jesse doit partir pour Jesse. Il a été fier de jouer à West Ham l’année dernière”.

Il a ajouté: «C’est l’homme là-bas et il reviendra ici et jouera 15 matchs et sera un bon joueur d’équipe, mais il ne veut sûrement pas recommencer après ce qu’il a vécu la saison dernière. Jesse doit partir pour Jesse Lingard.

Pendant ce temps, West Ham a également commencé sa saison du bon pied en battant Newcastle 4-2 dans ce qui était un thriller de bout en bout.

Les nouvelles recrues Jadon Sancho et Raphael Varane étaient présentes pour la victoire des Red Devils, Varane recevant un accueil chaleureux alors qu’il entrait dans le cercle central tenant son maillot alors que United annonçait officiellement sa nouvelle signature dix minutes avant le coup d’envoi.

Sancho a remplacé Daniel James à la 76e minute. Le Gallois est également pressenti pour un départ.

Les rumeurs de dépenses continuent de croître pour United, alors qu’Amad Diallo est également sur le point d’être prêté tandis que Solskjaer se tourne vers les fans pour l’aider à garder Paul Pogba, qui a aidé quatre des cinq buts contre Leeds. Que Lingard soit parmi eux est encore une question de conjecture.

Dans une interview avec le Daily Mail, Lingard s’est exprimé sur son séjour à West Ham en disant : « Cela a parfaitement fonctionné, je n’aurais pas pu demander un meilleur prêt. Je soutiendrai toujours West Ham.

Le mercato se clôturera le 31 août à 23h.