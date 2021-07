Gary Neville envoie un message à Jack Grealish après avoir été remplacé contre le Danemark

Jack Grealish a été retiré à peine 35 minutes après son introduction en tant que remplaçant en deuxième mi-temps (Photo: .)

Gary Neville affirme que Jack Grealish aurait été gêné d’avoir été emmené à peine 25 minutes après son arrivée lors de la victoire épique de l’Angleterre en demi-finale de l’Euro 2020 contre le Danemark.

Le talisman d’Aston Villa a été utilisé avec parcimonie par Gareth Southgate jusqu’à présent, mais a été introduit dans la mêlée avec 20 minutes restantes à Wembley à la place de Bukayo Saka.

Grealish n’a pas pu aider l’Angleterre à pénétrer une arrière-garde danoise résolue en temps réglementaire et a été remplacé au début de la deuxième période, quelques instants après que Harry Kane ait marqué le but décisif.

Ce fut une décision impitoyable de Southgate, qui a choisi de présenter Kieran Trippier dans le but d’aider l’Angleterre à protéger une avance pour laquelle ils avaient travaillé si dur.

“Il y a eu des moments tout au long de ce tournoi où Gareth a été interrogé et battu si cela avait mal tourné”, a déclaré Neville à ITV.



Jack Grealish a remplacé Bukayo Saka avec 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire (Photo: .)

«Il a fait les choses à sa manière tout au long du tournoi, il n’y a pas d’ego dans le vestiaire. Il prendra les décisions qui doivent être prises pour que l’équipe réussisse et il fait passer l’équipe en premier.

“Jack ce soir a souffert et regardez, c’est un moment embarrassant pour lui dans le sens où il est sous-titré, personne n’aime ça mais il reconnaîtra que c’était la bonne chose à faire pour l’équipe.”

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



L’ancien coéquipier de Neville à Manchester United, Roy Keane, était d’accord avec ce sentiment, ajoutant: “C’est un gars sympa mais il faut être méchant pour travailler à ce niveau. Ce n’était pas une surprise lorsque Gareth a pris cette décision.

« Jack devra regarder la situation dans son ensemble. Tout est dans le fait que l’équipe se rende en finale. Il ne fait aucun doute que Gareth est assez méchant pour prendre ces décisions. Nous l’avons vu ce soir.

A SUIVRE : Raheem Sterling s’exprime sur le penalty controversé de l’Angleterre contre le Danemark

PLUS : Gary Neville vise à creuser Boris Johnson après que l’Angleterre ait atteint la finale de l’Euro 2020

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();