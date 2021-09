Gary Neville époustouflé par un joueur “calme” de Liverpool

Crédit photo doit lire GLYN KIRK/. via .

S’exprimant sur le podcast Gary Neville, l’expert a été lyrique sur le milieu de terrain de Liverpool contre Leeds, réservant des éloges particuliers à Thiago Alcantara.

Souvent, lorsque le Leeds United de Marcelo Bielsa joue, la bataille du milieu de terrain est l’endroit où le match est gagné et perdu, et ce n’était pas différent ce week-end alors que Liverpool est venu à Elland Road.

Les Reds se sont alignés avec un milieu de terrain techniquement brillant à trois, et tandis que le club du Yorkshire a pu mettre les yards durs et courir ses chaussettes, les hommes de Klopp étaient tout simplement trop bons.

Qu’est-ce qui a été dit?

Neville a été époustouflé par ce qu’il a vu du milieu de terrain de Liverpool, en particulier Thiago.

«C’était une très bonne performance, avant le match, pensez-vous, devez-vous combattre le feu par le feu contre Leeds ? Faites correspondre leur énergie, alors quand vous voyez Elliott, Thiago et Fabinho au milieu de terrain, qui ne sont pas les plus athlétiques et mobiles, même s’ils peuvent courir, vous pensez que Leeds a peut-être une chance de les fuir », a déclaré Neville.

«Mais tout était question de sang-froid, cela m’a rappelé Scholes à Anfield, le jeu était tellement frénétique et tout d’un coup, il y a un petit gars au milieu du terrain qui met juste le pied dessus et il y a le calme et la paix. Carrick faisait parfois la même chose pour nous. Ce que Thiago a fait pour Liverpool, c’est ce qu’il a été amené à faire, quand tout était frénétique et qu’il courait partout, il a juste mis le pied sur le ballon et a joué la passe qui ouvre le jeu, et il l’a fait.

Si bon

Thiago Alcantara a été très critiqué pour ses performances la saison dernière, mais cette année, il a été tout simplement spectaculaire.

Le milieu de terrain a l’air si calme sur le ballon, et sa plage de passes est tout simplement ridicule, tout comme son QI de footballeur.

Neville voulait comparer Thiago à Paul Scholes, mais à notre avis, le petit Espagnol a été encore meilleur que la légende de Manchester United ces dernières semaines.

Si Thiago continue comme ça, il n’y a aucune raison pour que les Reds ne puissent pas gagner la Premier League ce trimestre.

