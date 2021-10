Gary Neville et Paul Scholes ont leur mot à dire sur le début de saison de Manchester United – Man United News And Transfer News

Gary Neville et Paul Scholes ont récemment partagé leurs réflexions sur le début de saison de Manchester United.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer n’a pas eu la meilleure campagne jusqu’à présent – ​​perdant trois de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues.

Lors du débat des fans de Sky Sports Overlap, Neville a déclaré que la position de United dans la ligue était « pire qu’elle n’y paraissait ».

«Parce qu’au moment où vous regardez la ligue et vous pensez qu’ils sont à deux points du sommet. Mais ils n’ont pas joué un seul [big] équipe. »

« Je n’ai pas encore regardé United cette saison en direct parce que j’ai fait tous les autres matchs, mais Liverpool a joué les meilleures équipes, Chelsea a joué les meilleures équipes, City a joué les meilleures équipes – ils se sont tous affrontés dans le sept premiers matchs.

« United n’a pas encore botté de ballon contre ce que vous appelleriez une » meilleure équipe « . Everton se porte bien, mais contre les six premiers, United n’a joué aucun d’entre eux.

En revanche, Scholes estime que la saison devrait être jugée une fois terminée et que le club doit soutenir Solskjaer jusqu’à la fin de la campagne.

«Si vous pensez aux trois ou quatre dernières années sur l’endroit où United était, cela a été choquant, n’est-ce pas? Cela n’avait pas été génial à regarder avant qu’il ne vienne.

« Il lui a fallu deux ou trois ans pour constituer une équipe où nous pensons que les pièces du puzzle sont là. Il s’agit simplement de les placer dans la bonne organisation.

« Il y avait beaucoup d’excitation au début de la saison après quatre ou cinq matchs; ils ont battu Newcastle (4-1) et battu Leeds (5-1), et les deux derniers matchs [Villa and Everton] ont été décevants.

« Mais je pense qu’il mérite une chance. Il a construit une équipe où il devrait avoir un an, au moins cette saison, pour montrer qu’il peut gérer cela et remporter des trophées.

S’il y a une chose que Solskjaer a montré, c’est sa capacité à obtenir d’énormes résultats lorsque les jetons sont bas.

United espère renverser la vapeur dans ce qui sera un mois difficile à venir.