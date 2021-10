Gary Neville explique aux fans de Man Utd pourquoi il n’appelle pas Solskjaer

Gary Neville a joué aux côtés d’Ole Gunnar Solskjaer sous la direction de Sir Alex Ferguson (Photo: .)

Gary Neville dit qu’il n’appellera pas au limogeage de son ancien coéquipier Ole Gunnar Solskjaer, mais la pression monte sur le patron de Manchester United.

Les Red Devils ont subi leur deuxième défaite en championnat de la campagne contre Leicester samedi alors qu’ils ont perdu 4-2 au King Power Stadium pour les laisser sixièmes du tableau.

Une fois de plus, c’était une performance bien en dessous de la moyenne et même Cristiano Ronaldo n’a pas pu sauver son équipe et épargner les rougissements de Solskjaer.

L’ancien défenseur de United, Neville, a été honnête dans son évaluation des matchs du club jusqu’à présent ce trimestre, ce qui montre clairement que les performances doivent s’améliorer.

Mais il n’a pas dit qu’il était temps que son ancien club limoge le joueur de 48 ans.

« J’ai des fans de Manchester United sur mes réseaux sociaux qui disent que vous ne l’appellerez pas parce que c’est votre pote », a déclaré Neville dans Monday Night Football sur Sky Sports.

‘Non, je ne le ferai pas. Je n’appellerai aucun manager pour demander qu’ils soient licenciés.

Leicester a battu Manchester United 4-2 ce week-end (Photo: Stephen White – CameraSport via .)

« C’est mon ancien coéquipier et je l’aime beaucoup, Manchester United a échoué avec deux managers perçus comme de classe mondiale.

« La pression monte cependant, quelle collection de joueurs, il doit les faire jouer. »

Avec Ronaldo, Jadon Sancho et Raphael Varane signés cet été, beaucoup pensent que Solskjaer a maintenant signé suffisamment de signatures pour être un défi pour l’argenterie.

Solskjaer fera face à une série de matches difficiles dans les semaines à venir avec les matchs de groupe de la Ligue des champions et la visite de Liverpool en championnat dimanche.

Plus : Manchester United FC



Et Neville pense que si Solskjaer peut remporter un trophée et terminer parmi les quatre premiers, le club va toujours dans la bonne direction sous sa direction.

« Il devrait subir une pression énorme car il est là depuis deux ans, à 100% », a ajouté Neville.

«Je pense que vous lui donnez jusqu’à la fin de la saison.

‘Je ne suis pas d’accord avec Jamie [Carragher], si vous gagnez un trophée et terminez dans les quatre premiers, c’est un progrès.’



