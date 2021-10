Gary Neville explique pourquoi Man Utd ne devrait pas embaucher Antonio Conte pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer

Gary Neville pense qu’Antonio Conte n’est pas la bonne personne pour Manchester United (Sky/.)

Gary Neville a exhorté Manchester United à garder Ole Gunnar Solskjaer et à ne pas le remplacer par Antonio Conte.

La pression s’est intensifiée sur Solskjaer après la défaite 5-0 de United contre Liverpool à Old Trafford dimanche.

United a maintenant perdu trois de ses quatre derniers matchs de Premier League et l’équipe de Solskjaer ne semble déjà pas en mesure de rivaliser avec Manchester City, Chelsea et Liverpool pour le titre.

Les supporters d’une section appellent déjà à la sortie de Solskjaer, mais Neville a averti que Conte, qui a remporté le titre de Premier League avec Chelsea et a guidé l’Inter vers le succès en Serie A la saison dernière, n’est pas la bonne personne pour United.

« Je pense que le club gardera son sang-froid, je ne pense pas qu’ils aient prévu un nouveau manager cette saison », a déclaré Neville à Sky Sports.

«Je pense qu’ils arriveront à la fin de la saison et resteront avec Ole jusqu’à la fin de la saison.

Ole Gunnar Solskjaer subit une énorme pression après la défaite 5-0 de Manchester United contre Liverpool (. via .)

« Je sais qu’il y aura un tollé massif des fans, des médias, de tout le monde, qu’Ole Gunar Solskjaer devrait être limogé, et je peux comprendre qu’après ce match, ce n’est pas assez bon. C’était une journée monstrueusement mauvaise et il faut un peu de récupération.

«Je pense que ce club est beaucoup plus stable en termes de propriété.

« J’ai vu Jose Mourinho entrer dans ce club et Louis van Gaal et j’ai été totalement déçu.

« La raison pour laquelle la planche restera stable et ira au moins jusqu’à la fin de la saison [with Solskjaer] est à cause de ce qui s’est passé avec Jose Mourinho et Louis van Gaal.

Antonio Conte a guidé l’Inter vers la victoire en Serie A la saison dernière (.)

«Ils ne ramèneront plus un tueur à gages. Un tueur à gages qui arrive et fait un travail pendant deux ans.

«Ils ne vont plus refaire ça au club. Ils vont rester avec Ole jusqu’à la fin de la saison, Ole doit gagner un trophée cette saison, je pense qu’ils vont rester avec lui jusqu’à la fin de la saison mais c’est douloureux.

Dans une autre partie de l’histoire récente de Manchester United, il aurait eu des problèmes, mais à cause de ce qui s’est passé avec Van Gaal et Mourinho, et le changement qui s’est produit, ils ne vont pas le faire maintenant.

« Mon point est que Jose Mourinho était le meilleur manager du monde quand il est venu à Manchester United et il ne l’a pas fait ici.

« Conte est disponible mais je ne l’amènerais pas à Manchester United. Je ne l’amènerais pas ici maintenant, je ne le ferais pas.

« Je ne pense pas qu’Antonio Conte convienne à Manchester United. Je ne pense pas qu’il soit en forme.

«Je me trompe peut-être, ils pourraient l’amener ici demain et je serais derrière lui.

«Nous avons vu un entraîneur avec un style spécifique comme Louis Van Gaal ne pas travailler ici. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de manager qui puisse venir à Manchester United et bien faire.

«Et un jour, si Ole n’est pas là, j’espère que cela arrivera. Mais aujourd’hui, je pense personnellement que ce serait une erreur de limoger Ole Gunnar Solskjaer.

« J’ai limogé un entraîneur la saison dernière après six matchs. C’était la mauvaise chose à faire et j’aurais dû la laisser respirer. J’aurais dû attendre la fin de la saison et je pense que c’est ce que fera Manchester United.

