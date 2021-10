Gary Neville insiste sur le fait que les principaux problèmes de Manchester United résident dans le vestiaire – Man United News And Transfer News

La légende de Manchester United, Gary Neville, est passée à l’offensive à la suite de la capitulation apprivoisée de son ancienne équipe face à Leicester City ce week-end.

Tel que couvert par The Daily Mirror, l’expert de Sky Sports a insisté sur le fait que le plus grand défi d’Ole Gunnar Solskajer sera de contrôler l’ego du vestiaire qui, selon lui, sape les progrès de l’équipe.

Il a déclaré: « L’aura de Ronaldo, Fernandes se promène les bras tendus tout le temps, Pogba ne sait pas s’il reste ou s’il part, le capitaine émergent Maguire pensant comment il contrôle ce lot.

« Ole doit le résoudre cette semaine. Dimanche, ce groupe est un groupe étrange, ils pourraient sortir et faire Liverpool. Ils doivent avoir cet esprit et cette dynamique corrects.

Il a poursuivi: «Je pensais que la saison dernière, il y avait quelque chose en train de se construire. Je pense que si vous lui demandiez en privé « voudriez-vous que l’équipe de la saison dernière revienne ? » Je pense qu’il y retournerait probablement.

« Ils ont six grenades dont les goupilles ont été retirées dans le vestiaire.

« Ça peut marcher, j’ai vu Del Bosque diriger une équipe du Real Madrid en Ligue des champions, Zidane l’a fait avec de grands joueurs, je pense que le PSG est comme ça en ce moment. Vous voyez Pochettino là-bas et vous pensez que ce n’est pas vraiment une équipe Pochettino.

« Ole a un peu de ça maintenant. Il a Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Edinson Cavani, Paul Pogba et Harry Maguire.

«Des personnages massifs dans le vestiaire, Maguire regardera Varane dans le vestiaire et pensera que je suis plus le meilleur chien?

« Vous avez la dynamique de Cavani assis sur le banc qui a été supplié de rester mais qui a maintenant Ronaldo, Rashford et Greenwood devant lui.

« Sancho est venu pour 75 millions de livres sterling et maintenant il a l’air d’entrer et de sortir. Tous ces problèmes se développent, Solskjaer doit d’une manière ou d’une autre rassembler ce groupe. »

Mis à part les problèmes dans le vestiaire, Neville a également appelé le Norvégien à revenir aux bases pour tenter de corriger la trajectoire descendante actuelle de l’équipe.

« Il doit trouver une forme défensive de base à laquelle les joueurs adhèrent et permettre aux autres de gagner les matchs pour lui. C’est le seul moyen pour lui de relancer la saison.

Toujours dans The Daily Mirror, Neville a poursuivi son évaluation sans retenue en accusant l’équipe actuelle d’agir comme des « bébés » lorsqu’ils encaissent un but.

Il a dit : « Cette équipe de Manchester United est également très mauvaise pour réagir aux buts, s’ils concèdent un but, ils sont un peu comme des bébés et ils commencent tous à faire leur propre truc.

«S’ils marquent un but, ils gonflent tous la poitrine et pensent que nous y allons et que les egos sortent.

« Après la mi-temps, il y a eu un changement énorme. Les performances de Manchester United en attaque ont été constantes tout au long du match, cependant, leur défense en seconde période a connu un grand changement.

«À la mi-temps, ils sont entrés et soit Solskjaer a dit de monter plus haut sur le terrain et de les presser, de se battre contre trois en arrière, ou les joueurs sont devenus voyous et ont décidé eux-mêmes.

« Manchester United à partir de 50 minutes était » baggy « , il y avait des espaces partout. Il n’y avait pas d’intensité, ils se promenaient sur le terrain, en particulier les joueurs avant, ils pensent qu’ils sont meilleurs qu’ils ne le sont.

«Quand je regarde Liverpool et Manchester City, les joueurs sprintent. United était si ouvert et déconnecté qu’un schéma a commencé à émerger où l’avant de l’équipe était déconnecté de l’arrière.

«Les cinq premiers, les egos, les joueurs de classe mondiale (étaient déconnectés) des cinq derniers. United s’est retrouvé avec une unité non compacte contre laquelle Leicester a trouvé facile de jouer.

« Donc, vous avez des erreurs individuelles, vous avez des difficultés avec Maguire et vous avez ensuite une équipe déconnectée. »

Il n’y a vraiment pas de cachette en ce moment pour Solskjaer et son équipe sous le feu. Une saison qui a tant promis semble déjà être tombée en mode crise prématurée.

Avec des matchs contre Atalanta, Liverpool, Spurs et City à l’horizon, on a peut-être le sentiment que les fans assistent à une période déterminante pour leur carrière au club.

Si les résultats – et les performances – ne s’améliorent pas rapidement, il deviendra encore plus difficile pour lui de résister aux pressions exercées de toutes parts.