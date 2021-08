Gary Neville insiste sur le fait que Manchester United devrait soumissionner pour Harry Kane – Man United News And Transfer News

in

L’ancien défenseur de Manchester United, Gary Neville, a exhorté son ancien club à tout mettre en œuvre pour amener l’attaquant de Tottenham Harry Kane à Old Trafford.

Neville a déclaré (via The Sun) «Pour moi, je ferais tout pour avoir Kane à Old Trafford. Tous dehors. Si City va acheter Kane, pourquoi ne pouvons-nous pas avoir Kane ? Nous pouvons rivaliser.

S’exprimant dans le cadre de The Overlap Fan Debate, un autre ancien de United, Roy Keane, a déclaré: «J’adorerais voir United le remplacer. Les joueurs ont besoin d’un ascenseur et vous voulez voir de nouveaux joueurs franchir la porte et United a toujours été un club comme ça.

Manchester City est le favori pour acquérir le capitaine anglais et les discussions entre les deux équipes devraient se poursuivre après s’être affrontées lors de leur premier match de saison. Cependant, le président des Spurs, Daniel Levy, veut 160 millions de livres sterling.

“Si Kane va à City, oubliez que Manchester United remporte le championnat”, a déclaré Neville passionné. Il a poursuivi: “Si Kane va à Manchester United, vous avez 25 buts dans votre équipe. C’est de l’or, Kane est de l’or, cinq ans d’or absolu.

Keane était à nouveau d’accord “Si Kane va à Man City, ils seront très difficiles à arrêter.”

United a bien utilisé cette fenêtre de transfert, se renforçant dans des domaines clés qui manquaient la saison dernière et Neville n’a pas tardé à le souligner tout en approfondissant son point de vue sur l’homme des Spurs, “L’année dernière, nous avons dit que nous avions besoin d’un avant-centre, d’un ailier droit et d’un centre du dos. S’ils obtenaient Sancho, Varane et Kane, ils auraient de grandes chances de remporter la ligue.

Les deux experts sont habitués à jouer dans une équipe de United qui a disputé le titre année après année sous Sir Alex Ferguson.

Fergie essaierait d’acquérir les meilleurs attaquants de la Premier League, ayant fait appel à Cantona, Sheringham, Rooney et Van Persie pendant son mandat.

« United a construit une histoire de recherche du meilleur joueur britannique ou de Premier League. C’est leur devise de revenir à Keane, essayer d’obtenir Shearer, Gascoigne, Pallister, Ince, Rooney, Ferdinand », a déclaré Neville.

Dans des interviews récentes, Solsjkaer a laissé entendre que, bien qu’il soit très satisfait des affaires qu’ils ont faites jusqu’à présent dans cette fenêtre de transfert, il peut encore y avoir des surprises et que United sera prêt.

Serait-ce la surprise ultime pour les fans de United ?