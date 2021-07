Gary Neville interroge une star anglaise après la victoire en demi-finale de l’Euro 2020 contre le Danemark

Jordan Pickford a concédé son premier but du tournoi en demi-finale (Photo: .)

Gary Neville estime que Jordan Pickford est responsable du but du Danemark contre l’Angleterre en demi-finale de l’Euro 2020 mercredi soir, estimant que le gardien d’Everton sera “vraiment déçu” de ses efforts.

Mikkel Damsgaard a donné un coup franc après 30 minutes de match à Wembley, donnant l’avantage au Danemark et voyant l’Angleterre encaisser un but pour la première fois du tournoi.

Un but contre son camp de Simon Kjaer a rapidement amélioré les choses avant que Harry Kane ne marque le but vainqueur en prolongation pour amener les Trois Lions en finale contre l’Italie dimanche.

Ce fut une rencontre nerveuse et tendue, mais Neville pense que cela aurait pu l’être moins si Pickford avait été mieux placé pour le coup franc de Damsgaard, le ballon trouvant le fond du filet loin du coin.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le “gardien aurait pu faire mieux, la légende de Manchester United a déclaré à ITV:” Très certainement. On craignait le pire quand ils se sont alignés.

“Le but arrivait, le Danemark nous traversait beaucoup trop facilement, c’est un long chemin et je pense toujours que si le ballon va dans le coin, il n’y a pas de problème. Le ballon passe au centre du filet et le gardien doit faire mieux.

« Son gros problème, c’est qu’en fin de compte il est bloqué, il ne le voit que tard, puis il y va lui-même en retard.

“Mais il doit se mettre dans une position où il peut aller plus tôt, c’est juste au-dessus de lui et il sera vraiment déçu.”



Pickford n’a pas pu empêcher le coup franc de Mikkel Damsgaard (Photo: .)

Ian Wright a défendu le gardien de but, affirmant que les critiques étaient sévères et que la frappe méritait des éloges.

“Je sais ce que vous dites, Gary, à propos de l’endroit où il est passé dans le but, mais le mur et la frappe – Damsgaard mérite beaucoup de crédit pour la façon dont il a frappé cette balle”, a déclaré l’icône d’Arsenal.

« Jordan Pickford le voit bien à la mort. Honnêtement, je pense que c’est très dur, simplement parce qu’ils l’ont pris pour cible et que vous devez remercier Damsgaard pour ce coup franc.

