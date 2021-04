Gary Neville, Jamie Carragher, Kevin De Bruyne, Arsene Wenger et d’autres réagissent alors que la concurrence controversée s’effondre

C’est un jour qui vivra longtemps dans l’histoire du football.

La Super League européenne est OFF – les fans ont gagné.

Les fans ont gagné – la Super League européenne a été vaincue

À la suite d’incroyables protestations de supporters à travers le pays, talkSPORT comprend que tous les clubs impliqués dans les projets controversés se réunissent mardi soir pour dissoudre l’idée, après que le duo de Premier League Chelsea et Manchester City se soient retirés de la compétition.

Dans ce qui s’est avéré être un coup fatal à l’alliance rebelle de 4,6 milliards de livres sterling, les chefs de club ont décidé qu’ils ne pouvaient plus participer aux plans tant détestés qui menaçaient de déchirer le cœur du football tel que nous le connaissons.

Sans surprise, une foule d’acteurs et de managers passés et présents ont réagi à l’actualité, et vous pouvez voir le meilleur de celui-ci ci-dessous …

Kevin De Bruyne

Gary Neville

Jamie Carragher

Sir Kenny Dalglish

Les derniers jours ont été difficiles pour tous ceux qui aiment le Liverpool Football Club et j’espère vraiment que nous ferons la bonne chose. – Sir Kenny Dalglish (😷 & 💉) (@kennethdalglish) 20 avril 2021

Jordan Henderson

Raheem Sterling

Aymeric Laporte

Premier ministre Boris Johnson

La décision de Chelsea et de Manchester City est – si elle est confirmée – absolument la bonne et je les en félicite. J’espère que les autres clubs impliqués dans la Super League européenne suivront leur exemple. – Boris Johnson (@BorisJohnson) 20 avril 2021

Arsene Wenger

L’icône d’Arsenal a déclaré à beIN Sports: «Je ne suis pas surpris que cela n’ait pas duré longtemps. Je n’ai jamais cru dès le départ que cela arriverait. Il a ignoré les principes de base du mérite sportif. Si vous ignorez que vous tuez les ligues nationales, les fans n’accepteront jamais cela. À juste titre.”

Hector Bellerin

Sans surprise, ce ne sont pas seulement les footballeurs et les premiers ministres qui ont réagi à la nouvelle.

Les fans sont en délire et certains des meilleurs mèmes font surface sans surprise sur les réseaux sociaux.

Vous pouvez regarder le meilleur de ceux-ci, ci-dessous…