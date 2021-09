Gary Neville: la légende de Manchester United nomme son XI préféré – Man United News And Transfer News

in

Le grand de Manchester United, Gary Neville, a omis quelques noms intéressants de son onze de départ préféré après avoir répondu à quelques questions-réponses sur Twitter.

Ole Gunnar Solskjaer est souvent critiqué pour ses sélections d’équipes, les fans débattant souvent de qui aurait dû et n’aurait pas dû commencer quel que soit le match qui se jouait à l’époque.

Le milieu de terrain est un sujet de débat houleux, certains estiment que Donny van de Beek mérite plus de minutes, tandis que d’autres comprennent mieux le partenariat entre Scott McTominay et Fred.

Certains supporters soutiennent que Nemanja Matic doit jouer car il est le seul milieu de terrain défensif naturel de l’équipe tandis que d’autres pensent que Paul Pogba apporte un sentiment de contrôle dans la salle des machines de United.

Cependant, les grosses omissions de Neville sont plutôt sur les ailes, où il a choisi de laisser de côté Marcus Rashford et Jadon Sancho afin de faire de la place pour des noms intéressants.

De G LTA

SHAW

MAGUIRE

VARANE TCM

POGBA BRUNO BOIS VERT

CAVANI

RONALDO https://t.co/LrKRyliZJ8 – Gary Neville (@GNev2) 27 septembre 2021

Neville semble avoir pris sa décision sur le débat entre David de Gea et Dean Henderson, bien que le premier ait connu un bon début de saison tandis que le second a souffert d’une blessure.

Les quatre arrières choisis par l’ancien défenseur sont une zone du terrain avec laquelle peu de fans se disputeraient, mais il y a une minorité qui préfère les qualités offensives de Diogo Dalot à Aaron Wan-Bissaka.

McTominay et Pogba au milieu de terrain peuvent soulever des questions d’équilibre dans l’équipe, mais nombreux sont ceux qui pensent que c’est le couple le plus fort.

Bruno Fernandes au milieu de terrain offensif est une évidence avec laquelle personne ne contesterait vraiment et fait partie des joueurs dont la place dans le onze de départ est presque garantie.

Mason Greenwood et Edinson Cavani étant sélectionnés sur les Rashford et Sancho susmentionnés est certainement une décision intéressante.

Neville semble indiquer qu’il préfère Cristiano Ronaldo sur les ailes alors qu’il est parti pour le but instinctif de Cavani et la jeunesse explosive de Greenwood par rapport à Rashford et Sancho, ce dernier s’adaptant actuellement.