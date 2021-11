Gary Neville lance un avertissement pour le titre à Liverpool après la victoire d’Arsenal

Photo de John Powell/Liverpool FC via .

Liverpool a martelé Arsenal ce week-end, mais Gary Neville pense toujours qu’il sera difficile pour l’équipe de Jurgen Klopp de rivaliser avec Chelsea et Manchester City pour le titre de Premier League.

L’ancien défenseur de Manchester United, Neville, pense que si Liverpool perdait certains de ses joueurs de la formation de départ, ils pourraient alors prendre du retard sur Chelsea et City dans la course au titre.

Où Football Manager 2022 pense que votre capitaine sera dans 5 ans

BridTV

6761

Où Football Manager 2022 pense que votre capitaine sera dans 5 ans

904336

904336

centre

UCsIwxKQajD9zPQA4SufVXgg

Elecspo (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/a/AATXAJxUznA4lOkmaqkQUT9LEkoByQ5fpNm5IHUYaw=s800-ck-c0xffffffff-no-rj-mo

13872

Neville a déclaré sur Sky Sports: « Je pense que c’est le plus difficile pour Liverpool car ils sont si finement réglés. Je pense que les deux autres ont des équipes plus grandes et de meilleures équipes.

« Liverpool, comme je l’ai dit plus tôt dans la saison, le meilleur XI, cela ne change pas, mais si deux ou trois manquent, cela pose un réel problème.

« Ce que Liverpool voudra, c’est être à un point ou deux, avec quatre, cinq ou six matchs à jouer.

« Avec cette histoire et cette tradition et l’énergie de Jurgen Klopp, je pense qu’alors ils deviendront vraiment dangereux.

« Mais je pense qu’y arriver sera plus difficile pour eux que pour Chelsea et City. »

Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

Liverpool peut remporter le titre de Premier League

City et Chelsea ont sans doute les meilleures équipes de Premier League.

Manchester United a également une équipe très forte, mais ils ont maintenant du mal à même faire partie des quatre premiers.

Maintenant, Liverpool n’a pas une équipe débordante de joueurs de classe mondiale, mais ils ont néanmoins une équipe très forte.

Et il y a des joueurs de classe mondiale.

Alisson, Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane, Fabinho, Thiago, Trent Alexander-Arnold…

Bien sûr, des blessures peuvent arriver, et il y a aussi la Coupe d’Afrique des Nations 2022.

Cependant, à notre avis, Liverpool peut certainement remporter le titre.

NEWCASTLE UPON TYNE, ANGLETERRE – 30 DÉCEMBRE : les joueurs de Liverpool se sont élevés à cinq pendant l’échauffement lors du match de Premier League entre Newcastle United et Liverpool à St. James Park le 30 décembre 2020 à Newcastle upon Tyne, Royaume-Uni. (Photo de Lee Parker – CameraSport via .)

Malgré leur crise de blessures la saison dernière, l’équipe de Klopp n’a terminé qu’à cinq points de Manchester United, deuxième.

Et deux points au-dessus de Chelsea, quatrième.

Il suffit de regarder le tableau de la Premier League maintenant.

Liverpool n’est qu’à quatre points du leader Chelsea, troisième et à un point de Manchester City, deuxième.

Les Reds ont marqué plus de buts que les Bleus et les Citizens, mais ils ont aussi encaissé plus.

Regardez certains de leurs résultats cette saison.

Liverpool a détruit Arsenal 4-0 à Anfield ce week-end.

Le club du Merseyside a battu Manchester United 5-0 à Old Trafford.

Liverpool a également battu Watford 5-0 le mois dernier.