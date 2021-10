Gary Neville: le déséquilibre de Manchester United est à l’origine d’une mauvaise forme – Man United News And Transfer News

Le grand Gary Neville de Manchester United a donné son avis sur ce qui se passe avec son ancien club et Ole Gunnar Solskjaer.

United n’a pas été à son meilleur tout au long de la saison, ce qui a conduit à des appels à la tête du légendaire Norvégien après la défaite choc 4-2 contre Leicester City.

Neville a souvent offert son soutien à son ancien coéquipier, mais cette fois, il a été clair et sincère dans ses réflexions sur la situation actuelle.

Selon le Mirror, l’ancien arrière droit a déclaré: « Les performances ont été si médiocres toute la saison, les performances d’équipe ont été de grands objectifs, mais les performances globales ont été, les unités ont été de mauvaise qualité.

«Ça a été brouillon et débraillé à regarder, donc quand vous jouez contre une équipe qui a une organisation, une méthodologie, vous allez vous séparer et c’est ce qui se passe.

« Manchester United en ce moment est déséquilibré et les performances obtiennent maintenant ce qu’elles méritent en termes de résultats et cela doit changer.

« Les performances doivent être bien meilleures et aujourd’hui [at Leicester] ce n’était pas une surprise.

« Je pense que les performances au cours de la saison n’ont pas été assez bonnes même s’ils gagnent contre Newcastle – même lorsque tout le monde s’emballe, ce n’était pas assez bon ce jour-là.

« Manchester United hors du ballon n’est pas assez bon.

« Ils ont cette énigme avec [Paul] Pogba et [Bruno] Fernandes, ils ont cette énigme avec [Cristiano] Ronaldo et [Edinson] Cavani, énigme avec [Mason] Bois vert et [Marcus] Rashford et [Jadon] Sancho et vous avez tous ces joueurs talentueux dans une unité, hors de possession et les forces de ces joueurs ne sont pas hors de possession.

«Les grands joueurs sont capables de le faire dans les deux sens, mais ces joueurs sont biaisés du côté offensif du jeu, ils le sont tout simplement.

« Non, ils ne [need more investment], ce dont ils ont besoin, c’est d’avoir l’éthique de travail de [Manchester City’s] Bernardo Silva et Kevin de Bruyne, [Liverpool’s Roberto] Firmino et [Sadio] Mane, des joueurs de classe mondiale, qui travaillent comme des chiens absolus à chaque match.

«Je ne vois pas ça à Manchester United avec certains de leurs joueurs talentueux.

« Quand je pense aux noms que j’ai mentionnés dans cette équipe de Manchester United, ils ne travaillent pas aussi dur que Mane, Firmino, De Bruyne et Bernardo Silva, donc de meilleurs joueurs et travaille plus dur signifie que vous allez finir plus haut qu’eux, c’est aussi simple que ça. alors vous feriez mieux de commencer à travailler aussi dur qu’eux.

Selon le Daily Star, Neville a déclaré : « La pression s’appuiera sur le manager, la pression s’exercera sur les joueurs. Ils ne feront rien avec le directeur.

«Je pense qu’en fin de compte, le club est stable à cet égard avec ce qui s’est passé au cours des 10 dernières années. Je pense qu’ils reconnaissent qu’ils vont traverser ces moments.

«Ils intègrent Sancho, Varane, Ronaldo – et je pense qu’ils y parviendront. Mais il y a une pression énorme, et ça ne vient pas d’ailleurs, c’est ici.

« C’était ici avant la trêve internationale et encore plus aujourd’hui. Et ça ne va pas disparaître.

« Cela devrait être là, c’est Manchester United et ils ont dépensé une fortune, et ils ont certains des meilleurs joueurs du monde. »

Quelque chose que Neville n’a pas abordé et que les fans ressentent fortement, c’est que le manque de cohésion ou la raison pour laquelle les performances ont été si « de mauvaise qualité » est due à un manque d’encadrement approprié.

De nombreux supporters pensent que Solskjaer a fait le mauvais choix de laisser les séances d’entraînement entre les mains de Michael Carrick et Keiran McKenna.

En fait, il y a eu des appels pour que l’ancien entraîneur Rene Meulensteen retourne au club en tant que chef expérimenté parmi les jeunes Carrick et McKenna.

Bien que Manchester United ait besoin de geler davantage, il semble que quel que soit le groupe de joueurs qui joue, leur onze de départ semble toujours hors de forme et déséquilibré.

Cela renforce la conviction qu’il y a quelque chose qui ne va pas sur le terrain d’entraînement que Solskjaer doit vraiment résoudre et qu’il ne s’agit pas seulement de travailler plus dur ou de mettre un joueur pour un autre.