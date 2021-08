Gary Neville livre un message sombre à Solskjaer sur la « sortie inévitable » de la star de Man Utd

Ole Gunnar Solskjaer a été averti par Gary Neville qu’il ne peut rien faire pour empêcher l’inévitable départ en transfert libre de Paul Pogba rajeuni l’été prochain.

La saison de United – et de Pogba – a pris le meilleur départ possible samedi alors que les rivaux des Pennines, Leeds, ont été détruits 5-1. Bruno Fernandes a volé la vedette après être devenu la première star de United depuis Lou Macari en 1977 à remporter un triplé le jour de l’ouverture. Pogba a cependant également impressionné en obtenant quatre incroyables passes décisives.

En effet, c’était une performance à voir car nous avons évalué et prévu les joueurs des deux côtés par la suite.

Et tandis que Fernandes a reçu de nombreux applaudissements, ce fut également l’un des meilleurs matchs de Pogba sous un maillot United. Avec quatre passes décisives à son actif, il a déjà amélioré son total de trois en Premier League la saison dernière.

De plus, il est également le premier joueur de Manchester United – et seulement le septième au classement général – à réaliser un tel exploit en un seul match de Premier League.

Cependant, les spéculations sur l’avenir du milieu de terrain continuent de faire rage. Il ne lui reste que 10 mois de contrat et samedi était lié à un transfert gratuit vers un géant de l’euro.

United garde toutefois espoir que Pogba signera un nouvel accord. Des performances comme celle de samedi seront certainement utiles.

De plus, le gourou des transferts Fabrizio Romano insiste sur le fait que les pourparlers se poursuivent entre United et son agent Mino Raiola.

Cependant, Neville insiste sur le fait qu’il a le fort sentiment que Pogba sera en route l’été prochain. Et avec son contrat ayant maintenant 10 mois restants, il pense qu’il est inévitable que le vainqueur de la Coupe du monde passe à autre chose.

« Leeds est un adversaire parfait car il joue en tête-à-tête. Manchester United les a séparés », a-t-il déclaré sur Sky Sports.

« Bruno Fernandes et Paul Pogba ont été exceptionnels et c’était un très bon départ de Manchester United.

“C’est un absolu étant donné que si Fernandes et Pogba sont à Manchester United, ils joueront tous les deux.

“Mais je pense que ce que nous verrons, c’est Pogba à gauche d’un trio de tête pour les gros matchs. Et il peut jouer plus profondément dans certains matchs à Old Trafford lorsqu’ils doivent débloquer des équipes. Il créera des occasions.

“Manchester United a besoin d’une saison exceptionnelle de Pogba car il va partir l’été prochain.

«Je pense que Pogba sera enthousiasmé par l’équipe que United construit, mais il a une décision à prendre. Veut-il engager son avenir à Manchester United ?

« S’il s’agit d’un nouveau contrat, ce sera pour trois, quatre ou cinq ans. Et cela signifie que les meilleures années de sa carrière seront à Manchester United.

« Je pense que Paul Pogba a l’ambition de jouer ailleurs – et c’est clair depuis quelques années. Son agent nous l’a dit et je pense qu’il saisira cette opportunité.

“Je pense qu’en ce moment, il va se dire ‘J’aime cette équipe mais je veux aller au Real Madrid ou à Paris’.”

Les moments emblématiques de Paul Pogba pour Manchester United, la Juventus et la France

Bruno Fernandes salue la démonstration de Pogba

Un homme qui a certainement apprécié son après-midi aux côtés de Pogba était Fernandes.

Maintenant, Fernandes a également essayé de masser l’ego du joueur en envoyant à la Premier League un avertissement fort sur ce qui va arriver.

“Incroyable”, a-t-il dit à propos de Pogba à MUTV. « Il se débrouille très bien et c’est un si gros joueur. Tout le monde le sait et j’espère qu’il pourra continuer à s’améliorer. Je pense qu’il peut encore faire tellement plus.

« Je suis presque sûr que Paul pourrait faire cinq ou six [assists] en un seul jeu ! Paul est un joueur de qualité ; nous lui faisons tous confiance, nous connaissons tous ses qualités. Le but est de faire ces performances et d’aider l’équipe à faire mieux et je suis presque sûr que Paul est là pour le faire.

Fernandes était également plein de compliments pour la foule de United. Ils étaient de retour à pleine voix à Old Trafford pour la première fois en 18 mois.

Le n°18 des Reds a ajouté : « Vous le voyez quand nous avons marqué le deuxième but et aussi quand nous avons concédé leur but. Ils nous donnent cette poussée dont nous avons besoin pour avancer et pour essayer de marquer.

“Je pense que dès le début du match, quand on est sorti, même quand on s’échauffait, l’ambiance était déjà en feu.”

