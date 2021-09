Gary Neville: Manchester United est le petit groupe dans la course au titre – Man United News And Transfer News

in

Le grand de Manchester United, Gary Neville, a expliqué comment il considérait son ancienne équipe et comment il pensait qu’ils pourraient remporter le titre.

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont, sur le papier, bien commencé la saison, remportant quatre matches et un nul en début de saison.

United devrait relever un défi décent cette campagne, en particulier après avoir profité d’une fenêtre de transfert estivale réussie.

Solskjaer a réussi à convaincre Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphael Varane de rejoindre son ambitieux projet, avec des fans ravis de voir comment ils se comportent tous.

Les Diables rouges ont beaucoup de doutes pour le moment et il sera intéressant de voir s’ils parviendront à faire taire leurs détracteurs.

Selon Sky Sports, Neville a déclaré: “Manchester United a finalement eu de la chance, mais c’est ce qu’ils sont –” le groupe étrange “qui joue à certains moments pendant les matchs.

“La performance de l’équipe de United n’a rien à voir avec ce que nous avons vu de Chelsea et c’est pourquoi j’ai dit que la meilleure équipe gagnera la ligue.

« Si Manchester United continue et gagne cette ligue, ce sera grâce à un élan et ce sera à travers des moments et ce sera grâce à autant de merveilleux joueurs en avant.

“Mais avec Chelsea, les champions d’Europe, c’est une meilleure équipe quand on les regarde. Nos yeux ne mentent pas.

Comme Neville le laisse entendre, Chelsea semble certainement imbattable à la minute, mais Solskjaer aura probablement envie de ses chances contre Thomas Tuchel, après l’avoir battu auparavant.

La profondeur de l’équipe de Manchester United s’est nettement améliorée, mais on pourrait affirmer qu’un équilibre n’a pas encore été trouvé, en particulier au milieu de terrain car il existe de nombreuses options.

Solskjaer devra encore une fois faire preuve de débrouillardise s’il espère mener son équipe vers l’argenterie. Après tout, son travail est en jeu autrement.