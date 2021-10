Gary Neville ne nomme que deux stars de Man Utd dans son Liverpool XI combiné

Ronaldo et Maguire sont les deux seuls joueurs de United à faire le XI combiné de Neville (.)

Gary Neville pense que Cristiano Ronaldo et Harry Maguire sont les deux seuls joueurs de Manchester United qui entreraient dans le onze de départ de Liverpool.

United a commencé la saison avec quatre victoires et un match nul lors de ses cinq premiers matches de Premier League, mais n’a depuis remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, dont une décevante défaite 4-2 à Leicester samedi.

Le patron sous le feu Ole Gunnar Solskjaer espère que son équipe pourra rebondir après les récentes performances lorsque son équipe affrontera l’Atalanta en Ligue des champions mercredi, avant une rencontre cruciale en Premier League contre Liverpool, deuxième dimanche.

Dans la perspective du match du week-end à Old Trafford, Neville a été invité à choisir son onze combiné composé de joueurs de Liverpool et de United.

L’ancien arrière droit de Premier League a opté pour Alisson Becker plutôt que David de Gea dans le but, tout en sélectionnant également le trio de Liverpool Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson et Virgil van Dijk en défense.

Cependant, Neville a inclus le capitaine de United Maguire, qui est revenu d’une mise à pied pour blessure d’un mois lors de la défaite de samedi contre les Foxes, dans son équipe.

Manchester United et Liverpool XI combinés de Gary Neville

L’expert de 46 ans a négligé les stars du milieu de terrain de United, Paul Pogba, Fred et Scott McTominay, et a plutôt opté pour Jordan Henderson et Fabinho, tout en choisissant Roberto Firmino plutôt que Bruno Fernandes en position de numéro 10.

Mohamed Salah, en forme, qui a déjà marqué sept buts en huit matches de Premier League cette saison, était le choix de Neville sur l’aile droite, avec Sadio Mane choisi sur le flanc opposé.

Ronaldo a été le deuxième joueur de United à être sélectionné dans l’équipe, malgré le fait que l’international portugais n’ait marqué qu’un seul but lors de ses quatre derniers matchs.

Plus : Manchester United FC



Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Ronaldo avait été choisi comme attaquant devant Firmino, permettant à Fernandes de jouer derrière le Brésilien, Neville a déclaré: « Ce n’était pas facile mais l’idée qu’il est l’un des plus grands buteurs de tous les temps, avec Salah et Mane Je pensais qu’il devrait être devant dans les deux équipes et je pense que vous voudriez qu’il soit devant.

« En fin de compte, avec Fabinho et Henderson derrière Firmino et ces deux larges, il sera absolument dévastateur à l’avant. »



PLUS : Cristiano Ronaldo recommande Zinedine Zidane à Manchester United pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer



PLUS : Ole Gunnar Solskjaer invité à abandonner Bruno Fernandes avant le choc de Manchester United avec Liverpool

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();